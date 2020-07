Skončily roušky ve vnitřních prostorách a dopravě, kyjevský soud má rozhodovat o vazbě na Porošenka

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Lidé budou moci odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě, s výjimkou regionů s vyšším rizikem nákazy. Ochrana úst a nosu zůstane plošně povinná už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

V Praze budou muset lidé nosit roušky v metru a na vnitřních hromadných akcích s účastí nad 100 lidí. Roušky zůstanou povinné také v Moravskoslezském kraji na hromadných akcích, povinné jsou i pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo. Restaurace mohou být otevřené 24 hodin denně, na Karvinsku a Frýdecko-Místecku zůstane mezi 23:00 a 08:00 povolený prodej pouze okénkem.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejní mapu rizikových regionů. Vyhodnotí nárůst pozitivních s covidem-19, hospitalizace a další trendy za poslední den a týden. Mapa se bude denně aktualizovat.

Praha spustí kampaň V Praze jako doma na podporu turismu postiženého pandemií koronaviru. Program bude fungovat do 30. září 2020 a hlavní město jej financuje 120 miliony korun.

Řecko obnoví mezinárodní letecké spoje do turistických destinací, od 15. června směli zahraniční turisté z určitých zemí létat jen do Atén a Soluně.

Otevře se pozemní hranice mezi Španělskem a Portugalskem. Francie se začne postupně otevírat cestujícím ze zem mimo schengenský prostor. V Rakousku budou otevřena kina a na kulturních akcích bude moci být až 250 lidí. V Amsterodamu se otevřou podniky ve čtvrti „červených luceren“, ve kterých se budou smět opět nabízet sexuální služby.

V Rusku skončí referendum o změnách v ústavě, Tyto změny v základním zákonu umožní prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období, tedy mohl by setrvat u moci až do roku 2036.

Kyjevský soud má rozhodovat o žádosti generální prokuratury uvalit na bývalého prezidenta Petra Porošenka vazbu, anebo žádat desetimilionovou kauci. Porošenko, který je v tomto případu podezřelý z nátlaku na nezákonné jmenování náměstka ředitele výzvědné služby, všechna obvinění odmítá jako politická a vykonstruovaná.

Městský soud v Praze začne projednávat žalobu Agrofertu na Českou televizi. Holding se domáhá omluvy za to, že ho pořad Reportéři ČT spojil s odvoláním šéfa finančního úřadu.

Nejvyšší správní soud ČR bude veřejně projednávat kárnou žalobu na soudce Alexandra Sotoláře, který údajně manipuloval s výpověďmi v kauze opencard. Kárnou žalobu podali jeho nadřízený Libor Vávra a ministryně Marie Benešová.

Telekomunikační společnost O2 spustí v částech Prahy a Kolína mobilní síť 5G pro komerční využití.

Přes nový most v Lužci nad Vltavou na Mělnicku, který je prvním železničním zdvižným mostem v Česku, projede první vlak. Zdvihání mostu přes plavební kanál Vraňany - Hořín začne fungovat na jaře 2021.

Krajský soud v Českých Budějovicích se začne zabývat případem českého občana, jenž se podle obžaloby zúčastnil ozbrojeného konfliktu na Ukrajině v řadách separatistů.

Zámek Peruc na Lounsku se po rozsáhlé pětileté rekonstrukci otevře veřejnosti. Majitel zámku Pavel Ondráček provede novináře po zámku v 11:00.

Znovu začnou jezdit oblíbené turistické vlaky z Harrachova do polské Sklářské Poreby. Přeshraniční spojení se tam zastavilo 14. března, kdy česká vláda uzavřela hranice ve snaze ochránit zdraví obyvatel a zpomalit šíření nemoci covid-19.

Ve 20:15 začíná finále českého fotbalového poháru MOL Cupu Slovan Liberec - Sparta Praha. Fanoušci mohou zápas sledovat i na velkoplošné obrazovce před libereckou radnicí na náměstí Dr. E. Beneše. V případě vítězství Liberce by měli přijet jeho hráči zhruba ve 23:15 před radnici.