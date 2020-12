Sněmovna bude znovu projednávat rozpočet na příští rok, Česko přechází do 4. stupně PES

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj epidemie koronaviru v Česku i ve světě. Žáci základních, středních, vyšších odborných škol, konzervatoří a základních uměleckých škol půjdou naposledy v roce 2020 do školy. Zpět by se měli vrátit 4. ledna.

Zároveň dnes celé Česko přechází do 4. stupně systému PES. Co to znamená? Projděte si náš přehled.

Sněmovna by dnes měla projednávat ve třetím čtení návrh státního rozpočtu na příští rok.

Majitel restaurace Malý Janek Jiří Janeček pozval na dnešní poledne politiky k sobě na oběd, aby se podívali na dopad zavedených opatření.

V Českých Budějovicích proběhne jednání věřitelského výboru vydavatelství Mladá fronta. Řešit se bude hospodářská situace firmy a možnosti jejího dalšího provozu.

Generální tajemník OSN António Guterres by dnes měl přednést projev v německém Spolkovém sněmu.

Europoslanci budou dnes probírat vrcholící jednání EU a Británie a schvalovat návrhy nouzových opatření, kdyby se obě strany nedobraly dohody.

Americký viceprezident Mike Pence oznámil, že se dnes společně s manželkou nechá očkovat proti covidu-19.