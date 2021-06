Sněmovna by mohla pokračovat ve volbě členů Rady ČT. Do Prahy přiletí zranění vojáci

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli schvalovat mj. novelu o pobytu cizinců a návrh nového zákona o občanských průkazech. Odpoledne by se měli zabývat mj. sněmovními návrhy kandidátů na státní vyznamenání. V 18:00 by mohla pokračovat volba členů Rady České televize.

Výkonný výbor KSČM probere postoj k čtvrtečnímu hlasování o vyslovení nedůvěry vládě.



Konzultace ministryně spravedlnosti Marie Benešové s vrchními státními zástupci Lenkou Bradáčovou a Ivo Ištvanem ohledně návrhu na nového nejvyššího státního zástupce.



V 08:35 přiletí na Letiště Václava Havle dva zranění vojáciz Gruzie na rehabilitaci do Česka.



Ve Francii přestává platit nouzový stav, nahrazuje ho „přechodný režim“. Ten nejspíš zavede státní covidové pasy pro účast na akcích pro více než 1000 lidí a stanoví další pravidla rozvolňování. Trvat bude do konce září.



V ruském Petrohraduzačíná každoroční ekonomické fórum, potrvá do 5. června. Akce se zúčastní hosté ze 130 zemí a zástupci zhruba 1200 firem, promluví na ní prezident Vladimir Putin. Drtivá většina účastníků přijede, jen zlomek se jich zúčastní prostřednictvím videokonference. Kvůli ruské anexi Krymu se mnoho západních politiků a byznysmenů této akci od roku 2014 vyhýbá.



Ruští kosmonauti Oleg Novickij a Pjotr Dubrov budou pracovat vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Jejich směna v otevřeném kosmu má trvat šest hodin a padesát minut. Kromě jiného mají připravit antény navigačního systému Kurs k očekávanému příletu a připojení nového ruského modulu Nauka.



V 10:00 bude tisková konference k vyhlášení architektonické soutěže na rekonstrukci trojdomí Šolínova na Vítězném náměstí v Praze 6. Zúčastní se radní Milena Johnová, členka poroty Lenka Burgerová, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové a členka poroty Eva Kalhousová a další.



V 10:00 se uskuteční předání čestného občanství Prahy 10 Karlu Čapkovi in memoriam. Ocenění od starostky městské části Renaty Chmelové převezme Helena Trlifajová, pravnučka Čapkovy sestry Heleny.