Sněmovna projedná možnost volit z karantény. Lídři zemí EU proberou Bělorusko

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání projedná ve stavu legislativní nouze návrh, který umožní lidem volit v podzimních volbách i z karantény, a návrh, který umožní ve školách distanční výuku.

Ministerstvo zdravotnictví upřesní výjimky z nařízení o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorách, veřejné dopravě a školách. Vydá mimořádné opatření.



Sněmovní zdravotnický výbor se bude zabývat mimo jiné aktuální epidemiologickou situací, takzvanou chytrou karanténou a personálním obsazením krajských hygienických stanic.



Situaci v Bělorusku proberou na mimořádném jednání prostřednictvím videokonference premiéři a prezidenti zemí Evropské unie.



Koordinační rada, která má zprostředkovat předání moci v Bělorusku a jejíž vznik inicioval volební štáb opoziční prezidentské kandidátky Svjatlany Cichanouské, zvolí sedm členů užší pracovní skupiny.



Vyprší lhůta pro podání námitek proti výběru distributora elektronických dálničních známek.



Městský soud v Praze projedná případ Ondřeje Pudila, který podle obžaloby svými komentáři na internetu podpořil teroristický útok v novozélandském Christchurchi.



Soud v Londýně vynese rozsudek nad Hashemem Abedim, bratrem sebevražedného atentátníka, který v roce 2017 zabil v Manchesteru 22 lidí. V březnu jej soud uznal vinným z vraždy.

V Německu se uskuteční soud s Eritrejcem, který loni v létě shodil na nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem pod přijíždějící vlak osmiletého chlapce. Hoch zemřel.

Krajský soud v Brně zahájí projednávání případu pokusu o podvod, ve kterém hrozila škoda skoro dvě miliardy korun. Obžalovaný R. K. vstoupil v roce 2016 do internetového bankovnictví, kde se pokusil zadat neoprávněné transakce za téměř 1,3 miliardy a za 635 milionů, které nakonec nebyly dokončené.

Po drtivé čtvrtfinálové výhře 8:2 nad Barcelonou dělí fotbalisty Bayernu Mnichov jediné utkání od prvního postupu do finále Ligy mistrů po sedmi letech. Německý celek čeká ve středeční repríze semifinále z roku 2010 Lyon, který vyřadil už dva favority. V Lisabonu se bude kvůli pandemii koronaviru hrát na jeden zápas bez diváků od 21:00.

Začíná výstava děl deseti českých současných umělců, která zařadila londýnská aukční síň Sotheby’s do své listopadové aukce s názvem 20th Century Art: A Different Perspective. V Londýně se budou dražit obrazy Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta. Výstava potrvá do 1. září.