Sněmovna se bude zabývat sňatky homosexuálů i vydáním Ondráčka

Většina stran nechává svým poslancům volné hlasování v otázce protichůdných návrhů manželství, kterými se bude dnes zabývat Poslanecká sněmovna. Pro zrovnoprávnění svazků homosexuálů se vyslovilo hnutí ANO a Piráti. Naopak k návrhu na výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v ústavě se přihlásí KDU-ČSL.

Manželství pro všechny? Novela občanského zákoníku má podle hnutí ANO zajistit homosexuálům a jejich dětem stejná práva a důstojnost jako mají manželé a jejich potomci. Změna zákoníku je proto podle poslankyně Radky Maxové prioritou ANO.

“Je to pro nás důležité ze dvou důvodů. Děti žijící ve stejno-pohlavních rodinách nemají stejná práva jako děti v tradičních rodinách. Dále je to možnost pro lidi nevstupovat do registrovaného partnerství, ale rovnou uzavírat manželství,“ řekla před jednáním Poslanecké sněmovny.

Ke změně se přihlásili také Piráti. „Jako jediní jsme jednotní v tom, aby manželství mohli uzavírat všichni. Měli by mít stejné výhody jako lidé v tradičním manželství,“ řekl František Kopřiva z Pirátů. Podle něj se jedná o narovnání práv. K návrhu na výslovné ukotvení manželství jako svazku muže a ženy v ústavě se přihlásila KDU-ČSL. „KDU-ČSL je přesvědčena, že definice, která je v současné době v občanském zákoníku, má být povýšena na ústavní úroveň,“ řekl předseda strany Pavel Bělobrádek.



Vydají Ondráčka? Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) má velkou šanci, že ho Sněmovna nevydá k trestnímu stíhání pro podezření z pomluvy někdejšího prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Pro jeho vydání se chystají hlasovat poslanci Pirátů, TOP 09 a STAN, připojit se může i část poslanců z klubů ODS a ČSSD, které daly svým členům volné hlasování. Proti vydání Ondráčka naopak jsou kromě komunistů i ANO, SPD a lidovci. Tyto čtyři strany mají ve Sněmovně víc než polovinu poslanců. Mandátový a imunitní výbor vydání komunistického poslance nedoporučil. Poslanci by měli také dnes schvalovat zrušení karenční doby.

Vláda o dobrovolných hasičích. Opět brzy ráno proběhne jednání vlády. Na programu má mimo jiné návrh novely vládního nařízení o jednorázovém mimořádném odškodnění lidí za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, poslanecký návrh novely exekučního řádu či poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích.



Dialog NATO - Rusko. V Bruselu se uskuteční se schůzka rady NATO-Rusko. Bude se konat v době, kdy panuje napětí ohledně budoucnosti smlouvy o likvidaci raket středního a kdy aliance pořádá rozsáhlé cvičení nedaleko ruské západní hranice.

Istanbulská sláva. Uskuteční se první let z nového istanbulského letiště, letadlo Turkish Airlines poletí do Ankary; první mezinárodní let se koná o den později a povede do turecké části Kypru; plný provoz toto letiště plánuje zahájit koncem prosince.



Velké peníze za staré umění. Aukční dům Christie’s bude dražit vzácný příklad asyrského umění starý 3000 let. Odhaduje se, že by za zpodobení asyrského božstva zájemce mohl zaplatit až 10 milionů dolarů.