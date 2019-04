Soud bude řešit odvolání důchodce Baldy. Ve Francii zachraňují katedrálu Notre-Dame

V Česku proběhnou dvě sledovaná soudní jednání. V prvním z nich zástupci justice proberou odvolání seniora Jaromíra Baldy, ve druhém pak případ turistů z Nizozemska, kteří zbili číšníka.

Jedenasedmdesátiletý sympatizant hnutí SPD Jaromír Balda způsobil v roce 2017 nehody dvou osobních vlaků na Mladoboleslavsku, při nichž se jen náhodou nikdo nezranil. K činům ho motivovala snaha vyvolat v české společnosti strach z muslimských migrantů. Muž totiž usiloval o to, aby lidé útoky připsali vyznavačům islámu. Proto navíc šířil výhrůžné letáky.

Odvolací soud nebude moci zvýšit důchodci Baldovi čtyřletý trest, pražský vrchní soud tak bude zkoumat, zda trest uložený za teroristický útok potvrdit, nebo snížit.

Pokračuje rovněž soudní projednávání případu dvou turistů z Nizozemska, kteří čelí obžalobě z pokusu o vraždu číšníka v centru Prahy. Bratři Aräsh a Armin Nahviovi z Nizozemska v pondělí u soudu uvedli, že na jejich skupinku jako první fyzicky zaútočil manažer podniku. Do konfliktu se údajně zapojili, aby bránili své přátele. Mužům, kteří přijeli do české metropole na rozlučku se svobodou, hrozí deset až 18 let vězení. Brutální zbití číšníka, jenž po bratrech žádá odškodné 2,6 milionu korun, zachytily kamery.

Ve 14.00 začíná řádná schůze Sněmovny. Poslanci by se mohli ve druhém čtení zabývat mj. předlohami o e-neschopenkách, o změnách v elektronické evidenci tržeb a o úpravě vedlejší práce příslušníků bezpečnostních sborů. V úvodu by měli složit slib Václav Votava (ČSSD) a Iva Kalátová (ANO), který v dolní komoře nahradí Milana Chovance (ČSSD) a Dana Ťoka (ANO).

Bývalý prezident Václav Klaus pokřtí svou knihu Václav Klaus stále na cestách. Akce je na programu od 17.00 v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze.

Na návštěvu Česka dorazí vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc. Setká s vedoucími funkcionáři Česko-vietnamské společnosti (ČVS). Čestným předsedou Marcelem Winterem, předsedou Milošem Kusým a místopředsedy Jaroslavem Vítkem a Jiřím Hruškou.

Ve Francii budou nadále probíhají hasící práce na katedrále Notre-Dame, kterou v pondělí v 18.50 zachvátil mohutný požár. Podle některých francouzských politiků se slavný chrám nemusí podařit zachránit.



Ve Štrasburku probíhá druhý den plenárního zasedání Evropského parlamentu. Poslanci budou hlasovat o rozšíření povinné výbavy nových automobilů v roce 2022, nové směrnici o ochraně oznamovatelů či o opatření na zvýšení ochrany pracovníků při práci na vyžádání. Na programu je též rozprava k směrnici o ochraně spotřebitelů, která bude předmětem hlasování ve středu.

Na programu je i jednání Evropské komise. Diskutovat komisaři budou o efektivnějším rozhodování EU v oblasti sociální politiky. V programu také mezinárodní situace, především nejnovější vývoj v Libyii a Alžírsku, či strategické partnerství unie a zemí Latinské Ameriky.

V Londýně pokračují environmentální protesty. Aktivisté požadující rázná opatření proti klimatickým změnám - už v pondělí na vícero místech zablokovali dopravu. Za protesty stojí organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí), která chce v blokádách pokračovat nejméně týden a donutit tak vládu k činům. Podle deníku The Guardian se dopoledne na různých místech Londýna sešly tisíce lidí. Skupina požaduje po britské vládě, aby do roku 2025 zajistila nulové uhlíkové emise. Také volá po zřízení občanského shromáždění, které by vytvořilo krizový akční plán, podobně jako tomu bylo za druhé světové války. Aktivisté již své požadavky v dopise tlumočili premiérce Therese Mayové a zároveň ji vyzvali k osobnímu setkání.

Německý ústavní soud začne jednat o zákazu eutanazie. Jeho zrušení požadují někteří nevyléčitelně nemocní i část doktorů.

Svět sportu se těší na odvety čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů: Od 21.00 vyzve Juventus Turín Ajax Amsterodam (první zápas 1:1) a FC Barcelona změří síly s Manchesterem United (v prvním utkání Barcelona zvítězila 1:0).