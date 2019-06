Soud projedná spor Srpa a Hutky. USA svolaly konferenci ‚pro Palestinu‘

Praha Na Vítkově dnes proběhne slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil, nová Slovenská prezidentka navštíví Brusel a u soudu pokračuje projednávání sporu expředsedy Jazzové sekce Karla Srpa a písničkáře Jaroslava Hutky.

U národního památníku na Vítkově proběhne dopoledne slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil, jehož součástí bude položení věnce k hrobu Neznámého vojína a uctění památka padlých vojáků v zahraničních operacích. Události se zúčastní ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Obvodní soud pro Prahu 2 pokračuje v projednávání sporu bývalého předsedy Jazzové sekce Karla Srpa a písničkáře Jaroslava Hutky. Srp požaduje omluvu za tvrzení, že donášel komunistické Státní bezpečnosti.

Pražský městský soud pokračuje v projednávání druhé korupční kauzy exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011.

Vrchní soud v Praze se vrátí k případu Petra Bendy, který na chomutovském sídlišti zastřelil muže v dodávce najíždějícího do aut. Řidič byl Rom, podle justice však vražda neměla rasový podtext.

Zástupci občanské platformy Rekonstrukce státu se odpoledne sejdou s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou zejména k novele zákona o státním zastupitelství.

Arcibiskupství pražské se mělo do dnešního dne vyjádřit, zda povolí přeměnu své církevní Veselé školy v Praze na soukromou školu. Požadují to zástupci školy, kteří se s arcibiskupstvím dostali do sporu kvůli vedení administrativy. Pokud jim arcibiskupství nevyhoví, většina učitelů školu opustí.

Večer proběhne v pražské O2 areně koncert britského popového zpěváka Phila Collinse v rámci evropského turné. Na Pražském hradě mezitím začnou Letní shakespearovské slavnosti, které končí 6. září.

Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová navštíví poprvé v roli hlavy státu Brusel. V plánu má setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem (TK avizována na 13:45) předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Večer bude diskutovat s krajany.

V bahrajnském hlavním městě Manáma začíná dvoudenní konference investorů pro Palestinu. Svolaly ji USA, které zformulovaly nový plán pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Prezident Miloš Zeman dopoledne zahájí třídenní oficiální návštěvu Vysočiny. Setká se s hejtmanem a dalšími zastupiteli kraje, v Humpolci pak se starostou i obyvateli.