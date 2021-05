Soud rozhodne o dovoláních Duky a právníka Němce, královna Alžběta II. promluví k oběma komorám parlamentu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj epidemie koronaviru v Česku i ve světě.

Sněmovní výbory budou mít napilno. Rozpočtový výbor projedná například novely o spotřebních daních, o DPH a bankách. Ten volební naopak dodatečně vybere jednoho kandidáta do volby čtveřice nových členů Rady ČT. Jeden z původních kandidátů, Jiří Grund, totiž odstoupil.

Nejvyšší soud rozhodne o dovoláních kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce ve sporu s brněnskými divadly. Problémem byla kontroverzní představení. Oba pánové žádali neúspěšně omluvu za zásah do svých osobnostních práv.

Britská královna Alžběta II. bude mít tradiční projev, v němž oběma parlamentním komorám představí priority vlády pro další zasedání parlamentu.

Bulharský prezident Rumen Radev by dnes měl vyhlásit na 11. července předčasné volby a jmenovat dočasnou vládu. Ta by měla zemi spravovat do sestavení nového kabinetu.

Ostrava-Poruba zažije neobvyklou podívanou, uskuteční se tu první vyjížďka rikšou. Dobrovolníci budou vozit seniory po městě a zpříjemňovat jim tak čas.