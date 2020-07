Soud začíná řešit vraždu novináře Chášukdžího, Babiš předá předsednictví V4

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Rozpočtový výbor ve sněmovně dnes projedná pozměňovací návrhy ke zvýšení letošního schodku státního rozpočtu, který vzrostl na 500 miliard korun. Rokování by se měly zúčastnit i Alena Schillerová, ministryně financí, a šéfka Generálního ředitelství Tatjana Richterová.



V Přáslavicích na Olomoucku se uskuteční slavnostní nástup vojáků po návratu ze zahraniční operace v Mali.

Při příležitosti jednání předsedů vlád premiérů zemí Visegrádské čtyřky předá Andrej Babiš svému polskému protějšku předsednictví této skupiny.

Bratislava zažije demonstraci za odchod plagiátorů z politiky, tu svolali studenti v souvislosti s kauzou předsedy parlamentu Borise Kollára.

Začíná soud v Ankaře s dvaceti představiteli Saúdské Arábie, kteří jsou obvinění z usmrcení tureckého novináře Džamála Chášukdžího, došlo k němu v roce 2018.

Německo pokračuje v odchylování se od uhelné energetiky. Parlament by měl schvalovat zákony, které s touto změnou souvisí. Nově by měla do regionů, kde se hnědé uhlí těží, zamířit mnohamiliardová podpora.

Vedení aerolinek Air France by mělo oznámit, jaký bude dopad nové strategie společnosti. Podle zdrojů francouzských médií by měla firma propustit 7500 lidí do dvou let.