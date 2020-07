Soud začne projednávat zřícení Trojské lávky, vychází kniha o Trumpovi napsaná jeho neteří

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Obvodní soud pro Prahu 7 začne projednávat zřícení Trojské lávky z prosince 2017. Obžalobě z nedbalostního obecného ohrožení čelí autor lávky Jiří Stráský a bývalý vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký.

Od 10:00 se v pražské hale O2 Universum koná on-line Národní ekonomická konference 2020 s podtitulem Restart české ekonomiky. Mezi hosty budou ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Představí investiční plány, projekty a pobídky.

Krajský soud v Praze se začne znovu zabývat případem bývalého poradce středočeského hejtmana Davida Ratha Filipa Bušiny, který spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě v kauze údajných daňových úniků.

Milovníci francouzských specialit mohou v Praze na Kampě vyrazit na trh, kde budou tyto a další dobroty k mání. Otevřen bude do 19. července.

V 11:00 proběhne tisková konference představenstva Asociace pendlerů ČR k informacím o důvodech vzniku této asociace, hlavním cílům a poslání. Dalším tématem budou výsledky jednání s premiérem Andrejem Babišem, které se uskuteční od 09:00 na úřadu vlády.

Komentovanou procházkou New Yorku v podání architekta Adama Gebriana zahájí v 19:00 pražské Centrum architektury a městského plánování (CAMP) letní program Z města do města, během kterého navštíví New York, Tokio, Kodaň, Paříž a Benátky.

V Divadle Archa na Praze 1 se ve 20:00 uskuteční premiéra autorské inscenace kolektivu Nesladim Dům bez spánku, která je věnovaná spánkovým poruchám. Zahájí tak sérii představení Léto s Archou.

Fotbalisté Karviné podstoupí testování na koronavirus. V klubu se objevilo pět případů nákazy, hráči jsou od 2. července v karanténě.

V Maďarsku se uskuteční setkání ministrů zahraničí pěti středoevropských zemí: Maďarska, Česka, Slovenska, Rakouska a Slovinska. Jednat budou o otvírání hranic pro lidi ze třetích zemí nebo o boji proti koronaviru.

Petiční výbor Evropského parlamentu projedná v Bruselu petici s 13 000 podpisy proti pokračování těžby v polském uhelném dole Turów, která se dotýká obyvatel Libereckého kraje.

Francouzský prezident Emmanuel Macron bude na pařížském náměstí Svornosti předsedat přehlídce u příležitosti státního svátku. Ceremonie je věnovaná zdravotníkům a jejich boji s pandemií covidu-19 a nahradí tradiční rozsáhlou vojenskou přehlídku.

Z japonského vesmírného střediska Tanegašima odstartuje nosná raketa H-IIA s družicí Amal (Naděje) Spojených arabských emirátů. Satelit zamíří k Marsu, kolem kterého má od května příštího roku kroužit a zkoumat jeho atmosféru.

V New Yorku vychází kniha o prezidentovi Donaldu Trumpovi, kterou napsala jeho neteř Mary Trumpová. Publikace byla původně naplánována na 28. července, vydavatelství Simon & Schuster ji ale kvůli „mimořádnému zájmu“ přesunulo na dřívější termín.