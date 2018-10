Soudruzi budou diskutovat o krachu ve volbách a Dvořák s Rittigem opět před soudem

PRAHA Představitelé KSČM budou v pátek a sobotu diskutovat o výsledcích nedávných voleb, které znamenaly pro komunisty ztrátu jediného zástupce v Senátu i řady zastupitelů v obcích a městech. Předseda strany Vojtěch Filip očekává, že bude na sobotním jednání ústředního výboru čelit návrhům na to, aby se vzdal funkce. Odcházet ale nemíní, ve srovnání s ostatními stranami mají podle něj komunisté i přes ztrátu 1200 zastupitelů stále relevantní počet mandátů.

Filipa názor Skály nezajímá. Filipa vyzval bezprostředně po komunálních volbách k odchodu jeho oponent Josef Skála, který proti němu kandidoval na dubnovém sjezdu a v Nymburku těsně prohrál. Filip označil jeho výzvu za irelevantní. „Názor Josefa Skály mne nezajímá. Kdyby alespoň kandidoval, mohl ukázat, jakou má podporu veřejnosti, ale toho se bál a kandidaturu vzdal,“ sdělil ČTK Filip. Skála kandidoval jako dvojka v druhém pražském obvodě. Na komunistické kandidátce získal nejvíc hlasů (392), KSČM ale neuspěla.

Filip vyjádřil z výsledku voleb zklamání, upozornil ale na to, že ve srovnání s dalšími stranami mají komunisté stále relevantní počet mandátů. „Vnímám to tak, že KSČM má pořád víc mandátů než nové strany a hnutí, nebo ty strany, které odcházejí, jako je TOP 09,“ uvedl s tím, že neříká, že komunisté dopadli dobře.

Zpochybnění Čunka a Drahoše? Končí desetidenní lhůta, v níž lidé mohou zpochybnit u správních soudů zákonný průběh a výsledky komunálních voleb a u Nejvyššího správního soudu napadnout senátní volby v Praze 4 a na Vsetínsku, kde byli už v prvním kole zvoleni Jiří Drahoš a Jiří Čunek.

Dvořák, Rittig a DPP. Městský soud v Praze pokračuje v projednávání kauzy jízdenek pro pražský dopravní podnik. Podle obžaloby přišel podnik trestnou činností nejméně o 457 milionů korun. Obviněno je 17 lidí včetně lobbisty Iva Rittiga a bývalého šéfa podniku Martina Dvořáka.



Srp vs. Hutka. Obvodní soud pro Prahu 2 začne projednávat spor bývalého předsedy Jazzové sekce Karla Srpa a písničkáře Jaroslava Hutky. Srp požaduje omluvu za tvrzení, že donášel StB. Hutka to uvedl poté, co chtěl prezident Miloš Zeman prosadit Srpa do čela Etické komise, která oceňuje účastníky protikomunistického odboje.



Babiš o Thajsku a Kambodže. Český premiér Andrej Babiš od 16:00 v Bruselu bilaterálně jedná s thajským ministerským předsedou Prajutchem Čan-Očou, od 17:00 s premiérem Kambodže Hun Senem.