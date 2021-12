Ústavní soud rozhodne o pandemickém zákonu, Navalnyj dostane ocenění a Slavia si zahraje osmifinále

ZPŘÍSŇOVÁNÍ OPATŘENÍ Polsko zpřísňuje protikoronavirová opatření: zavírají se noční kluby s výjimkou Silvestra a Nového roku, restaurace, hotely, kina, divadla nebo kostely budou smět být zaplněné do 30 procent kapacity. Do limitu se ovšem nepočítají očkovaní. Španělsko a Řecko začínají očkovat proti covidu-19 děti ve věku od pěti do 11 let. Ve Francii bude povinná posilovací dávka pro občany nad 65 let, pokud chtějí mít platný covidový certifikát. V Norsku začíná platit čtyřtýdenní zákaz podávání alkoholu v barech a restauracích. -ČTK-