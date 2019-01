Spacey i český senior ‚terorista‘ před soudem. Vláda se bude zabývat Huawei i tvrdým brexitem

V Evropě i Americe dnes proběhne hned několik klíčových soudů, česká vláda se bude zabývat možnou variantou tvrdého brexitu i dalšími informacemi k varování bezpečnostního úřadu před společnostmi Huawei a ZTE. A Britové vyzkouší, zda by se začátkem brexitu na hranicích nezkolabovala doprava.

Vláda, Huawei a tvrdý brexit. Ministři by se měli dnes odpoledne během zasedání vlády zabývat návrhem zákona, který by upravil situaci pro případ takzvaného tvrdého brexitu, a dodatečnými informacemi Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost k užívání softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE. Na programu má vláda také návrhy novel školského zákona a zákona o poskytování dotací soukromým školám a školským zařízením, zákona o ochraně spotřebitele, návrh nařízení vlády o zvýšení životního a existenčního minima ad.

Spacey u soudu. Herce Kevina Spaceyho dnes odpoledne (SEČ) čeká kvůli obvinění ze sexuálního útoku soud. Incident se měl odehrát v červenci 2016 v restauraci na ostrově Nantucket. O případu, v němž figuroval jako údajná oběť její 18letý syn, informovala loni v listopadu bývalá televizní moderátorka Heather Unruhová. Spacey prý mladíkovi kupoval drinky, přestože pití alkoholu je v Massachusetts povoleno až od 21 let. Posléze se začal choval útočně a osahávat jej na intimních částech těla. Spaceyho už v minulosti z obtěžování obvinilo víc než třicet mužů. Herec se během vánočních svátků bránil videem, v němž se stylizoval do své postavy ze seriálu Dům z karet a vysvětluje, že je nevinný.



Senior ‚terorista‘. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat případ českého seniora Jaromíra Baldy, který čelí obžalobě z teroristického útoku a z vyhrožování teroristickým trestným činem. Podle kriminalistů pokácel dva stromy na železniční tratě a šířil výhrůžné letáky. Podle informací serveru Lidovky.cz se senior doznal a jednání lituje. Hrozí mu trest až 15 let za mřížemi. Vývoj případu u soudu budeme v průběhu dne podrobně sledovat.

Test brexitu na hranicích. V přístavu na jihovýchodě Británie dnes proběhne test s cílem zjistit, jaké komplikace v dopravě by přinesly kolony nákladních aut po případném odchodu země z EU bez dohody s Bruselem. Brexitu se věnuje i film Brexit: The Uncivil War s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli, který v premiéře odvysílá britská televizní stanice Channel 4.

Babiš a Ťok o D1. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes chce mluvit s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO) o způsobu soutěžení firmy na opravu dálnice D1, zda například nebylo možné dříve vypovědět smlouvu se sdružením firem, které dálnici nezvládlo v termínu opravit. Ministra dopravy kritizuje opozice a jeho odchod z funkce žádají také komunisté, s jejichž podporou menšinový kabinet vládne.

NKÚ a Vojenské lesy. Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit, zda státní podnik Vojenské lesy a statky ČR hospodařil v letech 2015 až 2017 s majetkem státu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně. Kontroloři prověřili také plnění funkcí zakladatele státního podniku VLS, ministerstva obrany.

Kdo povede Vltavu? Dnes končí interní výběrové řízení na nového šéfredaktora stanice Vltava Českého rozhlasu poté, co generální ředitel ČRo René Zavoral v prosinci neprodloužil smlouvu Petru Fischerovi, který podle něj nesplnil zadané úkoly a ztratil důvěru.

Monty Pythoni mají den. Dnes je Mezinárodní den švihlé chůze, který připomíná legendární scénku z Monty Pythonova létajícího cirkusu. Bizarní chůzi, pro kterou humoristická skupina ve svém skeči vymyslela celé ministerstvo, si odpoledne vyzkoušejí fanoušci Monty Pythonů v Brně i Ostravě.

Pravoslavné Vánoce. Pravoslavní věřící dnes slaví své Vánoce, zastiňuje je rozkol v ortodoxní církvi poté, co o víkendu konstantinopolský patriarcha Bartoloměj oficiálně vyhlásil samostatnost nové sjednocené pravoslavné církve na Ukrajině, s čímž nesouhlasí dříve nadřízený moskevský patriarchát.

Manažeři Barclays u soudu. V Londýně dnes dopoledne začne soud s bývalými činiteli banky Barclays obžalovanými z podvodů během finanční krize. Případ se týká okolností katarských investic do Barclays.

Kardinál a špinavé tajemství. Ve francouzském Lyonu ráno stane u soudu lyonský kardinál Philipp Barbarin za zatajování sexuálního zneužívání nezletilých jiným duchovním. Souzeno je celkem sedm osob.