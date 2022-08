Srbsko a Kosovo se pokusí zlepšit vztahy, Kupka míří jednat o rychlotrati do Drážďan

V rakouském Grafenggegu se uskuteční schůzka šéfů parlamentu Rakouska, Česka a Slovenska. Za ČR se zúčastní předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Témata jednání budou zahrnovat válku na Ukrajině a protiruské sankce, problematiku inflace, energetické bezpečnosti i aktuální otázky přeshraniční meziparlamentní spolupráce.

Koaliční kolega Pekarové Adamové a ministr dopravy Martin Kupka míří do města Königstein, kde bude jednat se saským ministrem hospodářství, práce a dopravy Martinem Duligem mimo jiné o plánované rychlotrati mezi Prahou a Drážďany, labské plavbě či o výluce mezi Děčínem a Bad Schandau.

Srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti mají v Bruselu jednat o zlepšení vzájemných vztahů. Oba přijme šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Bude se konat soudní jednání v kauze bývalého finančního ředitele Trump Organization Allena Weisselberga, který čelí obžalobě z daňových podvodů. Podle amerických médií by mohla být oznámena dohoda o vině a trestu.

Stejně tak se soud bude zabývat návrhy na odtajnění dokumentů k prohledání soukromé rezidence exprezidenta Donalda Trumpa agenty FBI.

Proběhne stávka zaměstnanců několika britských železničních společností. Stávku oznámily odborové svazy RMT, TSSA a Unite, důvodem protestu jsou mzdy a pracovní podmínky.

Z důvodu výměny osvětlení bude do 22. srpna uzavřen Zlíchovský tunel, a to vždy od 23:00 do 05:00.