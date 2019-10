Summit EU projedná podmínky brexitu, v Barceloně proběhne další demonstrace

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V Katalánsku proběhne další demonstrace separatistů; do Barcelony by měly dorazit pochody několik desítek tisíc lidí, kteří se tam vydali ve středu z pěti měst regionu. Katalánské odbory chystají stávku.

Druhý den summitu EU v Bruselu. Příchod šéfů států a vlád je naplánován na 8,30, společné jednání začíná v 09.30. Tématy jsou opět brexit, rozšiřování EU a příští víceletý rozpočet bloku. Za Česko se účastní premiér Andrej Babiš.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo se v Izraeli setká s premiérem Benjaminem Netanjahuem a následně poletí do Bruselu, kde se sejde s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem.

Na závěr čtyřdenního zasedání Valného shromáždění Interpolu v Santiagu de Chile budou voleni noví členové a viceprezidenti výkonného výboru této mezinárodní policejní organizace. Kandidátkou na post viceprezidenta pro Evropu je vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezidia ČR plukovnice Šárka Havránková.

I v Bratislavě se očekává demonstrace - za spravedlivé Slovensko. Organizována je občanskými aktivisty v reakci na zveřejnění nahrávky z korupční aféry Gorila a na přepisy o ovlivňování politiků a soudců. Protesty jsou svolány i do dalších měst na Slovensku. Na 17:00 (Nám. slobody) opozice ohlásila přehrávání uniknutých nahrávek a promítání zpráv, které poukazují na propojení mafie na politiky.

Vně Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) má vůbec poprvé pracovat tým tvořený jen ženami. Americké astronautky Christina Kochová a Jessica Meirová mají za úkol nahradit regulátor napájení, který uplynulý víkend vypověděl službu. Kvůli závadě NASA změnila termíny práce vně ISS při zlepšování energetického systému orbitálního komplexu. Není vyloučeno, že by pracovní směna Kochové a Meirové mohla být opět odložena.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci mají schvalovat vládní daňový balíček. Ve finále je také novela o obchodování s povolenkami skleníkových plynů, zvýšení rodičovského příspěvku a novela o obchodních korporacích.

Soud projedná správní žalobu Jaroslava Hensla na ministerstvo vnitra a policii. Hensla zadrželi policisté poté, co na akci prezidenta Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou pustil píseň Modlitba pro Martu.

Zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy. Po odstoupení Home Creditu od kritizované spolupráce s UK chce rektor Tomáš Zima navrhnout zřízení komise, která připraví parametry a kritéria pro spolupráci univerzity s komerčními partnery.

Začíná Čokoládový festival s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Letos poprvé v pražské Galerii Harfa návštěvníci uvidí čokoládovou ZOO. Dvacet čokoládových soch zvířat v životní velikosti, instalovaných do malé džungle, doplní navíc i zvukové efekty. Čokoládovou ZOO bude možné navštívit i po skončení festivalu, a to do 28. října. Festival, který pořádá agentura ChrisEvents, potrvá do 20. října.