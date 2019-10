Tomáš Halík převezme německé státní vyznamenání, Kanadu čekají volby

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Český katolický kněz a teolog Tomáš Halík převezme v Berlíně nejvyšší vyznamenání za zásluhy o česko-německé smíření a angažovanost za spravedlivou společnost, které mu udělil německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Halík cenu převezme přesně 41 let poté, co byl v německém Erfurtu tajně vysvěcen na kněze pro působení v podzemní církvi v Československu

Sledujeme vývoj kolem brexitu. Nejvyšší skotský soud rozhodne o odvolání ve sporu kolem zákona o odkladu brexitu. Kolem 16:30 by měl předseda Dolní sněmovny John Bercow oznámit, kdy budou poslanci opět hlasovat o brexitové dohodě. O dalším postupu bude jednat také koordinační výbor Evropského parlamentu.

Premiér Andrej Babiš je na návštěvě Japonska. Brzo ráno středoevropského času měl oběd se starostou města Kjóta Daisakuem Kadokawou, následovala prohlídka Kjóta.

Na Palackého náměstí v Praze 2 začne v 17:00 demonstrace proti turecké invazi v Sýrii. Pořádá ji Česká pirátská strana. V průběhu akce vystoupí předseda Pirátů Ivan Bartoš, poslanec František Kopřiva, právník a ekonom Martin Karim a předseda Kurdského občanského sdružení v ČR Raschid Khalil.

Od 10:00 jedná rada hlavního města Prahy. Na programu je dodávka klimatizací do všech tramvají 15T ForCity, návrat tramvají do horní části Václavského náměstí nebo rekonstrukce parteru před Šlechtovou restaurací. Radní projednají také vypovězení memoranda o provozu elektrokoloběžek se společností Lime.

Z důvodu mytí bude v Praze od 21. do 24. října vždy v noci od 23:00 do 05:00 (to jest tři noci) uzavřen Bubenečský tunel. Objížďka povede ulicemi: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most. Uzavírka čeká ve stejné časy také Letenský tunel, v jeho případě potrvá do 25. října.

Kanadu čekají volby do federálního parlamentu. O 338 křesel se uchází šest stran, z nichž dvě jsou tradičními favority. Liberální strana a Konzervativní strana se u moci střídají 152 let. Minulým volbám v roce 2015 dominovali liberálové současného premiéra Justina Trudeaua. Podařilo se jim sestavit většinovou vládou. Trudeau podle průzkumů tento úspěch tentokrát zřejmě nezopakuje. Poslední volební místnosti zavřou v noci na úterý SELČ.

Krajský soud v Praze projedná loňské přepadení benzinové pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku, při kterém zemřela čerpadlářka. Obžalobě čelí dva muži, jeden je viněn z vraždy, druhý z loupeže.

Městský soud v Praze pokračuje v projednávání obžaloby dvou bývalých šéfů Správy státních hmotných rezerv Tomáše Perutky a Ondreje Páleníka. Podle kriminalistů způsobili státu škodu 49,5 milionu korun při uzavření smluvního dodatku s německou Viktoriagruppe.

Na brněnském náměstí Svobody se v 17:00 pokusí stanovit nový český rekord v počtu lidí, kteří jedí chleba na jednom místě. Na akci dohlédne komisař z Agentury Dobrý den.