Trump cestuje na schůzku s Kim Čong-unem. Mayová předstoupí před poslance kvůli brexitu

Americký prezident Donald Trump přiletí do Vientamu, kde se ve středu a ve čtvrtek setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Spekuluje se, že by se mohli dohodnout na vyhlášení konce válečného stavu mezi Severní a Jižní Koreou, který technicky trvá od korejské války z let 1950 až 1953.

Oba státníci se na summitu v Hanoji sejdou na své druhé vrcholné schůzce. Historicky první summit americké hlavy státu a vůdce KLDR se uskutečnil před osmi měsíci v Singapuru. Tehdy se dohodli na strategii jaderného odzbrojení Korejského poloostrova. Trump se zároveň sejde i s vietnamským prezidentem Nguyenem Phu Trongem.

Ve Wahingtonu proběhne hlasování sněmovny reprezentantů amerického Kongresu o rezoluci, jejímž cílem je zablokovat nouzový stav na jižní hranici s Mexikem. Ten byl vyhlášen prezidentem Trumpem, aby získal peníze na financování zdi, kterou plánuje mezi Mexikem a USA vybudovat.

Britská premiérka Theresa Mayová znovu předstoupí před poslance Dolní sněmovny s prohlášením o vývoji jednání s EU o brexitu. Zároveň bude v Bruselu jednat britský ministr pro brexit Steve Barclay a generální prokurátor Geoffrey Cox. Termín odchodu Velké Británie z Evropské Unie je stanoven na 29. března.

Na programu je celostátní výbor hnutí Starostové a nezávislí, které by mělo schválit konečnou podobu kandidátky pro volby do Evropského parlamentu.

Pirátská strana na své tiskové konferenci představí návrh změny zákona o elektronických komunikacích, která má za cíl usnadnit vypovězení smlouvy u operátora. Zúčastní se autor návrhu Martin Jiránek a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.