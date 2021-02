Ústavní soud oznámí verdikt o obchodech, vláda má probrat testy do škol a v Kladně pohřbí Otu Černého

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Začínají jarní prázdniny pro Prahu 1 až 5 a okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny a Karviná. Končí 28. února.

Ústavní soud oznámí, jak rozhodl o omezeních pro maloobchod zavedených kvůli koronaviru. Návrh senátorů na jejich zrušení obdržel loni v listopadu. Týká se konkrétních usnesení, která už sice nejsou v platnosti, ale nahradila je nová s obdobným obsahem. Nález může mít význam pro schvalování a posuzování dalších podobných opatření. Rozhodnutí soud zveřejní v 9:00 na webu, v 10:00 následuje briefing soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka.



Vláda by se měla zabývat povinností nosit respirátory v hromadné dopravě a v obchodech. Kabinet také zřejmě probere návrat školáků do lavic a nákup testů, které by obnovení prezenční výuky měly umožnit. Výběr vítězné firmy v sobotu kritizoval Babiš, požaduje zrušení tendru. Hamáček naopak rozhodnutí hájí.



Do Česka má dorazit 44 000 dávek vakcíny proti koronaviru od firmy Moderna. Původně měla vakcína dorazit do ČR 15. února a ve dvojnásobném množství.



V 09:00 bude tisková konference ministerstva zdravotnictví k účinnosti a bezpečnosti vakcíny od společnosti AstraZeneca. Zúčastní se epidemiolog Jiří Beran a předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.



Britský premiér Boris Johnson má nastínit plán uvolňování protiepidemické uzávěry v Anglii. Ve Skotsku se část dětí vrátí do škol, kde naposledy byly před Vánocemi.



V německých spolkových zemích Berlín, Braniborsko, Severní Porýní-Vestfálsko a Šlesvicko-Holštýnsko obnovují školní docházku, do tříd se vracejí vybrané ročníky základních škol.

Uskuteční se jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie. Bavit se budou mimo jiné o nedávné návštěvě šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella v Moskvě a o společné reakci na uvěznění ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Jednání se zúčastní i americký ministr zahraničí Antony Blinken.



Ruský prezident Vladimir Putin se v černomořském letovisku Soči setká s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem. Ruská média předpokládají, že Lukašenko požádá o zbytek přislíbené sumy na jadernou elektrárnu, což představuje tři miliardy dolarů.



V australském Senátu startuje debata o návrhu zákona, který má donutit velké internetové firmy, jako je Google nebo Facebook, platit mediálním společnostem za využívání jejich zpravodajského obsahu.

Ve 12:00 začíná v kladenském Kostele svatého Václava pohřeb bývalého novináře a dlouholetého šéfa sportovní redakce České televize Otakara Černého. Zemřel v úterý ve věku 77 let.