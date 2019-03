V Británii pokračují brexitová jednání, začíná astronomické jaro

PRAHA Pokračuje vývoj v brexitových jednání. K odchodu Velké Británie z Evropské unie by podle původních záměrů mělo dojít již za devět dní.

Od 13.00 bude premiérka Theresa Mayová odpovídat na dotazy poslanců při pravidelných interpelacích. Mayová také odešle dopis do Bruselu, kterým formálně požádá o prodloužení lhůty pro dojednání podmínek brexitu.

Podle novinářských zdrojů v úterý na schůzce kabinetu předsedkyně vlády nastínila dvě možnosti postupu, a to krátký odklad brexitu do konce června a delší prodloužení lhůty s účastí Britů v květnových volbách do Evropského parlamentu. Nedala ale prý najevo, kterou variantu preferuje.

Do Londýna míří český ministr zahraničí Tomáš Petříček, jenž se sejde se svým britským protějškem Jeremym Huntem.

V Pákistánu má pokračovat soudní stání s Terezou H., která byla loni v lednu zadržena na tamním letišti s devíti kilogramy heroinu v jejím kufru. Dvaadvacetiletá žena trvá na tom, že neměla tušení, co převážela. Za pašeráctví jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti, podle českého ministerstva zahraničí se ale zpravidla neuplatňuje vůči cizincům. Není vyloučeno, že by mohl být vynesen rozsudek.

Soud bude projednávat také takzvanou druhou větev korupční kauzy bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Obžaloba viní celkem devět lidí a osm firem z uplácení a manipulací při zadávání veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Rath trvá na tom, že žádné úplatky nebral.

Ve 22.58 začíná astronomické jaro.

Hokejovou extraligu čekají další várka prvních zápasy čtvrtfinále. Utkání Třinec - Vítkovice je na programu v 17.00, duel Liberec - Mladá Boleslav následuje o dvě hodiny později. V semifinále play off první ligy by pak za Kladno proti Jihlavě v 18.00 mohl nastoupit Jaromír Jágr.