V Bruselu začne summit NATO za účasti Bidena i Zemana. Čeští fotbalisté nastoupí na Euru proti Skotům

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V Bruselu se uskuteční summit NATO, dorazí na něj i americký prezident Joe Biden. Za Česko se zúčastní prezident Miloš Zeman. Mezi stěžejní témata budou patřit nový přístup k Rusku a ke globálnímu vzestupu Číny, budoucnost spojeneckých operací po letním odchodu z Afghánistánu či růst výdajů na obranu a společné investice.

Vláda projedná, zda respirátory ve třídách odloží učitelé a žáci také v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji.



Kabinet se také bude zabývat návrhem premiéra Andreje Babiše zmrazit platy ústavních činitelů včetně soudců pro příští rok na letošní úrovni. Návrh ale zřejmě narazí na nesouhlas vlády, jedním z hlavních důvodů pro odmítavý postoj je právě zásah do odměňování soudců.



Vláda také rozhodne o doplnění orgánů zdravotních pojišťoven. Členkou správní rady Vojenské zdravotní pojišťovny by měla být i nadále Lucie Krausová. Do dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR navrhuje úřad jmenovat Zbyňka Podhrázkého, ředitele odboru vědy a lékařských povolání ministerstva zdravotnictví.



Čeští fotbalisté vstoupí do mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého ve svém prvním zápase v základní skupině D změří v Glasgow síly s domácím Skotskem a může to pro ně být hned na úvod klíčový duel v boji o postup do vyřazovací fáze. Reprezentanti se ostrovnímu týmu pokusí oplatit dvě loňské porážky z Ligy národů.



Městský soud v Praze pokračuje v projednávání kauzy Mostecké uhelné společnosti. Na programu je výslech bývalých členů vlády Miloše Zemana, která schválila odprodej státního podílu ve firmě.



Místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel (ČSSD) na návštěvě Uzbekistánu. Cesta se koná na pozvání Československé obce legionářské a dalších spolků. Jde o cestu po stopách českých válečných zajatců z řad československých legií a u příležitosti 100. výročí jejich návratu do Československa.



Do českých kin vstoupí celovečerní dokumentární snímek Nebe novináře Tomáše Etzlera z malé vesnice na severovýchodě Číny.