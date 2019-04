V Dubrovníku pokračuje summit s Čínou, Praha uzavře pro taxikáře Dlouhou třídu

Na summitu střední a východní Evropy s Čínou v chorvatském Dubrovníku bude ekonomické fórum platformy 16+1. Komunisté mají projednat aféru svého šéfa. Praha v noci zkušebně zavře Dlouhou třídu a v Americe měla odstartovat Muskova raketa.

V Chorvatském Dubrovníku se na summitus Čínou uskuteční ekonomické a obchodní fórum platformy 16+1, tedy zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny, kterou zastupuje premiér Li Kche-čchiang. Za Česko je přítomen premiér Andrej Babiš.

Výkonný výbor KSČM se má zabývat lobbováním předsedy Vojtěcha Filipa ve prospěch ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka u šéfa finančního úřadu v Ústí nad Labem. Filipova aktivita vyvolala ve straně bouři nevole, mezi jejími členy kvůli tomu koluje výzva „Filip není KSČM“. Její signatáři žádají odstoupení předsedy.

Sledujeme další vývoj kolem zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který byl ve čtvrtek vyveden z velvyslanectví Ekvádoru v Londýně a zatčen.

V pátek 35 minut po půlnoci měla společnost Elona Muska SpaceX naplánován druhý start rakety Falcon Heavy. První firma odložila kvůli silnému větru. Raketa má poprvé vynést náklad pro zákazníka, na oběžnou dráhu dopraví telekomunikační družici Arabsat-6A.

V Paříži bude dražba předmětů z vesmírných misí, která se uskuteční u příležitosti 58. výročí startu kosmického letu lodi Vostok 1 s Jurijem Gagarinem na palubě.

V Ostravě se uskuteční schůze věřitelů společnosti Vítkovice Mechanika, měla by schvalovat reorganizační plán. Jeho součástí je vstup strategického investora, firmy Supermetal podnikatele Martina Ulčáka. Zkrachovalý podnik patřil do strojírenského holdingu Jana Světlíka.

V Praze 9 bude první den druhého kola doplňovacích senátních voleb. O křeslo v horní komoře se utkají starosta městské části Jan Jarolím (ODS) a scenárista David Smoljak (za STAN), který v prvním kole zaostal o necelých sto hlasů. Volby se konají kvůli rezignaci senátorky Zuzany Baudyšová (za ANO), v lednu odstoupila ze zdravotních důvodů.

Od 22. hodiny Praha zkušebně uzavře vjezd do Dlouhé třídy a do okolních ulic. Vjezd bude zakázán pro nerezidenty a taxi. Akce bude pokračovat v sobotu 13. dubna a následující tři dubnové víkendy, a to vždy mezi 22:00 a 3:00. Praha si slibuje zklidnění rušné oblasti, na kterém se podílejí taxíci dopravující klienty tamějších podniků.

Kvůli pravidelné údržbě bude od devíti hodin večer až do 14. dubna do 12:00 uzavřena levá trouba tunelu Cholupice a pravá trouba tunelu Lochkov. Provoz bude veden vždy v druhé troubě v režimu 1+1.

Začíná mezinárodní inovační maraton Smart Mobility Hackathon Prague 2019. Zúčastní se přes šedesát nejtalentovanějších studentů z univerzit z USA, Německa, Izraele, Singapuru, ale také pražské ČVUT. Vystaveno bude autonomní elektroletadlo s vertikálním startem, které budou studenti v rámci hackathonu vylepšovat. Akce potrvá do 14. dubna.

V krematoriu v brněnské Jihlavské ulici bude poslední rozloučení s basketbalovým mistrem Evropy z roku 1946 Ivem Mrázkem.