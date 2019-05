V Izraeli pokračuje válečný konflikt, Babiš bude jednat o dvojí kvalitě potravin

PRAHA Napjatá atmosféra mezi Izraelí a radikály z palestinského Pásma Gazy o víkendu přerostla ve vážný konflikt, očekává se, že vojenské útoky budou pokračovat i v pondělí. Babiše čeká schůzka se zástupci obchodních řetězců ohledně dvojí kvality potravin a Prahou projedou motorky stovek „Nočních vlků“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli nařídil armádě pokračovat v útocích na radiály z palestinského Pásma Gazy. Za víkend odtud bylo na Izrael vypáleno více než 600 raket, uvedla izraelská armáda. Nová vlna izraelsko-palestinského násilí si od pátku podle médií vyžádala na palestinské straně 11 mrtvých, na izraelské tři. Izraelská armáda poslala na hranici pásma další brigádu a podle svého mluvčího očekává několikadenní boj.

Prahou projedou přibližně dvě stovky motorkářů, tzv. Nočních vlků, aby se zúčastnili pietního aktu na Olšanských hřbitovech. Kolona by měla jet s několika zastávkami a koordinovaně po trase: Brněnská, 5. května, Spořilovská, Chodovská, Bohdalecká, U Vršovického hřbitova, U Slavie, Bělocerkevská, Ruská, Benešovská, U Zdravotního ústavu, Soběslavská, Votická, Vinohradská (pietní akce na Olšanských hřbitovech) a zpět po trase: Vinohradská, Votická, Soběslavská, U Zdravotního ústavu, Benešovská, Ruská, Bělocerkevská, U Slavie, U Vršovického hřbitova, Bohdalecká, Chodovská, Jižní spojka a Modřanská. V souvislosti s akcí proběhne U Nákladového nádraží protest proti příjezdu Nočních vlků a politice ruského prezidenta Vladimira Putina.

Premiér Andrej Babiš bude jednat se zástupci obchodních řetězců o dvojí kvalitě potravin. Česká republika je popelnicí Evropy, řekl na nedávné tiskové konferenci při zahájení kampaně hnutí ANO do voleb do Evropského parlamentu. Podle něj je nutné udělat opatření na národní úrovni, pokud se je nedaří prosadit v Evropě.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit zavedení inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky. Kontrolováno bylo ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic.

Český statistický úřad oznámí, jaká byla v ČR zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za 1. čtvrtletí 2019.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík uvede nového generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavola Kováčika do funkce.

Pražský městský soud pokračuje v projednávání druhé korupční kauzy exředitele pražské Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Obžaloba se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011. Dbalý měl podle policie za úplatky přihrávat zakázky domluveným firmám. Vedl si o tom svérázný deník, který dnes patří k hlavním důkazům proti bývalému řediteli prestižní pražské nemocnice. V první větvi případu, za zakázku digitalizace chorobopisů, byl Dbalý V září 2018 Městským soudem v Praze odsouzen k odnětí svobody na 9 let a k propadnutí majetku. Obhájkyně Dbalého se proti rozsudku odvolala a tudíž není pravomocný.

V 18.30 pořádá iniciativa Milion chvilek další protest proti jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti.

Prezident Donald Trump předá Prezidentskou medaili svobody golfistovi Tigeru Woodsovi. Medaile svobody je jedno z nejvyšších civilních vyznamenání v USA. Woods letos vyhrál prestižní turnaj Masters v Augustě. Turnaj vyhrál popáté v kariéře, ale poprvé po čtrnácti letech a triumfem završil svůj úspěšný návrat do špičky po vleklých zdravotních a osobních problémech. Vítězství vyvolalo obrovskou vlnu nadšení.

V Paříži bude zveřejněna zpráva OSN o stavu biodiverzity ve světě. Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) přichází s novým globálním hodnocením po 14 letech.

Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen nastoupí do vězení. Soud ho poslal na tři roky za mříže za to, že během prezidentské volební kampaně zaplatil za mlčení dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem poměr. Podle soudu to bylo porušení pravidel pro financování volební kampaně.

Vyprší ultimátum, které dal šéf právního výboru americké Sněmovny reprezentantů Jerrold Nadler ministru spravedlnosti Williamu Barrovi, aby zpřístupnil necenzurovanou zprávu Roberta Muellera o ruském vměšování do amerických voleb a údajných pokusech Bílého domu mařit vyšetřování.