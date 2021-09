V Maďarsku začíná demografický summit. EK představí zákon na jednotný nabíjecí kabel pro mobily

Vrchní státní zastupitelství oznámí výsledky přezkumu postupu dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha v kauze Čapí hnízdo.

V Maďarsku začíná čtvrtý ročník demografického summitu. Hlavním tématem je Rodina: klíč k udržitelnosti. Záměrem summitu je diskutovat s ostatními zeměmi o podpoře mladých rodin a vytváření co nejlepších podmínek pro zvyšování porodnosti a tím zamezit stárnutí populace. Zúčastní se předseda vlády Andrej Babiš.



Evropská komise představí návrh zákona na jednotný nabíjecí kabel pro mobilní telefony, tablety a další elektronické přístroje. V poledne ho představí eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.



Oblastní soud v ruském Vladimiru má rozhodovat o odvolání uvězněného opozičního předáka Alexeje Navalného proti rozhodnutí prvoinstančního soudu, který zamítl zrušit označení Navalného vězeňskou správou za vězně se sklonem k útěku.



Na ostrov La Palma, kde v neděli vybuchla sopka, má dorazit španělský král Felipe VI. a znovu i premiér Pedro Sánchez.

V Tel Avivu začne jednání o svěření do péče v kauze šestiletého chlapce, který jako jediný přežil květnový pád lanovky na severu Itálie; při neštěstí zemřelo 14 lidí, včetně chlapcových rodičů, bratra a dvou prarodičů izraelského původu. Chlapce, jehož dědeček odvezl tento měsíc do Izraele, chce získat do péče jeho teta žijící v Itálii.

Vypouštění netopýrů, kteří byli v léčení v záchranné stanici. Akci pořádá organizace Lesy hlavního města Prahy ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů. Bude možné si chráněné netopýry prohlédnout zblízka, vidět jejich krmení a to, jak se netopýři dorozumívají. Další podrobnosti k problematice volně žijících živočichů v Praze podají záchranáři na místě.