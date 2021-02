V některých okresech začínají jarní prázdniny, začíná nový nouzový stav a WTO rozhodne o nové šéfce

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj epidemie koronaviru v Česku i v Evropě. V noci na dnešek skončil jeden nouzový stav, aby ho ihned nahradil druhý, který vláda vyhlásila na žádost hejtmanů včera.

Organizace WHO by měla rozhodnout o používání vakcíny AstraZeneca, Rakušané budou jednat o dalších krocích při řešení epidemie a otevřou se lyžařská střediska v italských regionech Lombardie, Benátsko a Piemont.

Z kazachstánského kosmodromu Bajkonur odletí k Mezinárodní vesmírné stanici se zásobami a dalším materiálem ruská nákladní loď Progress MS-16.

Světová obchodní organizace by dnes měla rozhodnout o nové šéfce. Očekává se, že se jí stane nigerijská exministryně financí Ngozi Okonjová-Iwealová.

U plzeňského soudu pokračuje hlavní líčení ve věci muže, který byl obžalován ze spáchání zločinu teroristického útoku. Měl se aktivně zapojit v roce 2015 do ozbrojeného konfliktu proti vládě Ukrajiny, měl se přidat do nelegální separatistické struktury na území Doněcké a Luhanské oblasti.

Začínají jarní prázdniny. Tento týden pro okresy Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město a Prostějov. Končí 21. února.

Jednat bude česká vláda, řešit by měla novelu zákona o kompenzačním bonusu, ten by měl zvýšit příspěvek podnikatelům z 500 na 1000 korun na den. Řešit by měli i další věci, například návrh novely zákona o státních svátcích.