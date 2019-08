Norové se opět pokusí vyzvednout těla českých horolezců, Japonsko může vyjmout Koreu z prioritních zemí

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Norští záchranáři se znovu pokusí o vyzvednutí těl dvou českých horolezců, kteří zahynuli na kolmé skalní stěně Trollveggen. Úterní pokus o jejich vyproštění nebyl úspěšný. Těla byla lokalizována v pondělí ve čtyři hodiny odpoledne na dolním okraji stěny, která je nejvyšší svého druhu v Evropě.

Obvodní soud pro Prahu 2 začne projednávat žalobu Aleny Vitáskové na ministerstvo spravedlnosti. Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu se domáhá 35 milionů korun v souvislosti se svým trestním stíháním, které se týkalo neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku. Loni olomoucký vrchní soud Vitáskovou v kauze zprostil obžaloby.

Japonsko by mohlo rozhodnout o odstranění Jižní Koreje ze seznamu zemí, které mají prioritní postavení v zahraničním obchodě. Znamenalo by to omezení vývozu produktů, které mohou být využité pro vojenské účely, z Japonska do Koreje. Bylo by to poprvé, kdy Japonsko vyjme některou zemi z tzv. bílého seznamu, na kterém je nyní 27 zemí. Mezi oběma státy panuje veliké napětí kvůli odškodnění Korejců nasazených za druhé světové války k nuceným pracím v Japonsku.

Praha vyvěsí při příležitosti Mezinárodního dne romského holoklaustu na budovu Nové radnice romské vlajky. Akce začíná v v 10:00, zúčastní se jí primátor Zdeněk Hřib, předseda klubu pražských zastupitelů Praha sobě Jan Čižinský a další.



V Osvětimi se uskuteční připomínka 75. výročí zavraždění tří tisícovek Romů v plynových komorách nacistického vyhlazovacího a koncentračního tábora Osvětim-Březinka v noci z 2. na 3. srpna 1944 . Na území bývalého tábora se koná pietní akce, Polsko si výročí připomíná jako Den vzpomínky na vyhlazení Sintů a Romů.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštíví jadernou elektrárnu Temelín. V 11:30 se očekává jeho tisková konference, které se zúčastní i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Tématy budou otázky jaderné energetiky i výsledky průzkumu veřejného mínění o podpoře jaderné energetiky v Česku.

Česká národní banka vydá v návaznosti na zveřejnění nové prognózy ČNB první kapitolu Zprávy o inflaci obsahující shrnutí ekonomické situace a tabulky s makroekonomickými odhady, včetně odhadu vývoje veřejných financí.

Budoucí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se v Římě setká s italským premiérem Giuseppem Contem.

V Ženevě začíná zasedání Mezivládního panelu pro změny klimatu, který 8. srpna zveřejní zvláštní zprávu o změnách podnebí, desertifikaci, degradaci půdy, udržitelném podnebí a potravinové bezpečnosti.

Spojené státy americké oficiálně opustí dohodu o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), uzavřenou s někdejším Sovětským svazem na sklonku studené války.

Ve Znojmě dnes budou Slavnosti okurek, jejichž součástí je kulturní a zábavní program, soutěže a farmářský trh.

V zatopeném lomu v obci Hřiměždice na Příbramsku začíná 20. ročník cliffdivingových závodů Highjump, extrémního skákání do vody. Pokračují 3. srpna.