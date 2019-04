V Praze proběhne protest taxikářů, ve Zlíně rozhodují o stavbě nemocnice za osm miliard

PRAHA Taxikáři v Praze chystají protest proti novele zákona, která podle nich vychází vstříc alternativním poskytovatelům taxislužeb typu Uber či Taxify. Ve Zlíně pak budou schvalovat investiční záměr výstavby nové nemocnice.

Řidiči taxíků se sejdou v 9.00 na Strahově a poté se vydají pěšky na Malostranské náměstí, kde plánují protestní shromáždění. Novelu zákona, která taxikářům vadí, schválila vláda a nyní ji bude projednávat Parlament. Vozidla taxislužeb by podle ní už nemusela mít taxametr ani střešní svítilnu, ruší i zkoušky z místopisu. Pro služby typu Uber a Taxify podle řidičů taxi jezdí flotily špatně placených cizinců, které poskytují nekvalitní služby.

Nemocnice za osm miliard. Krajští zastupitelé budou v pondělí schvalovat investiční záměr výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Pokud jej odsouhlasí, bude hotová v roce 2025. Má vyrůst na volné ploše mezi domy ve zlínské místní části Malenovice a sousedním obchodním centrem. Její vznik má v rukou 45 krajských zastupitelů, kteří budou daný investiční záměr dnes schvalovat.



Co bude s vládou? Premiér Andrej Babiš (ANO) naznačil možné personální změny. Nejprve je však chce probrat s prezidentem Milošem Zemanem na schůzce, na jejíž termín čeká. Podle Hradu se schůzka uskuteční ve velmi blízké době. „Předpokládám, že nejpozději ve středu,“ informoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Na Lidovky.cz budeme sledovat vývoj.



Ve fotbalové lize se ve 27. kolo od 18.00 střetnou fotbalisté Sparty se Zlínem. Hokej se těší na čtvrté semifinále extraligy: Plzeň v 17.00 vyzve Třinec, o dvě hodiny později se utká Brno s Libercem.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) postupně navštíví v rámci zahraniční pracovní cesty spolu s policejním prezidentem Janem Švejdarem a ředitelem hasičského sboru Drahoslavem Rybou Albánii, Severní Makedonii a Srbsko.



Úřad práce ČR zveřejní údaje o nezaměstnanosti za březen. Očekává se, že z únorových 3,2 % poklesne, a to z důvodu zahájení sezónních prací.



Ultra nízkoemisní zóna v Londýně. V hlavním městě Spojeného království zaváději nový poplatek za vjezd do centra Londýn pro motocykly, auta, autobusy a nákladní vozidla, které jsou méně šetrné k životnímu prostředí. Za vjezd do zóny zaplatí 12,5 britských liber (v přepočtu 372 korun) za den, autobusy pak 100 liber (téměř 3000 korun). Současná nízkoemisní zóna (LEZ), která pokrývá celou oblast Londýna, bude nadále platit pro komerční a soukromá vozidla, jako jsou nákladní automobily nad 3,5 tuny, autobusy, minibusy, dodávky apod. České a jiné zahraniční registrované vozy, které mají motory splňující normu LEZ, by se měly zaregistrovat na webové stránce Transport for London (TfL), aby se vyhnuly poplatkům za vjezd do LEZ.



Začíná časově neomezená stávka učitelů v Polsku zejména za vyšší platy. Tamní pedagogové většinou nedosáhnou ani na průměrný plat, který je v přepočtu necelých 27 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo školství nabídlo, že urychlí další fázi plánovaného růstu platů o pět procent. Podle odborů je to ale málo. Obzvlášť když jinak vládní strana slibuje nové sociální programy pro děti a důchodce za miliardy. Učitelům jde kromě peněz i o celkové podmínky. Už v roce 2017 protestovali proti zaváděné reformě školství. Zrušila se tehdy tříletá gymnázia, která byla mezistupněm mezi základní a střední školou.

V Moskvě je na programu další jednání prezidentů Ruska Vladimira Putina a Turecka Recepa Tayyipa Erdogana. Probírat budou zejména aktuální politickou situaci v Turecku. Tam minulý týden proběhly místní volby, kde Erdoganova strana neuspěla podle jeho představ. Ztráta vedení metropole Ankary a největšího tureckého města Istanbulu je některými považovaná za velkou porážku vládní strany AKP i právě prezidenta Erdogana, který jako starosta Istanbulu v letech 1994-1998 začínal ve vysoké politice.

V Lucemburku je na programu jednání ministrů zahraničí členských zemí EU. Čeká se diskuse o aktuálním dění. Ministři mají mluvit také o snahách o nalezení politického řešení vleklého konfliktu v Afghánistánu či před blížícím se desátým výročím vzniku probrat další pokračování projektu Východního partnerství. Významnou částí schůzky bude situace ve Venezuele. Za Česko se účastní ministr zahraničí Tomáš Petříček.