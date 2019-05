V prvních zemích začínají eurovolby a Škoda ukáže bateriové modely. Hokejisty čeká čtvrtfinále

V Nizozemsku a ve Velké Británii začínají volby do Evropského parlamentu. Škodovka představí elektrické Citigo a faceliftovaný Superb, který poprvé bude i v hybridní verzi. Před pražským magistrátem se uskuteční demonstrace proti společné zavírací hodině pro restaurace. Na hokejovém mistrovství světa se začne lámat chleba, český výběr totiž čeká čtvrtfinálový zápas s Německem.

Začínají volby do Evropského parlamentu. Jako první jdou k urnám voliči v Nizozemsku, kde hlasování skončí ve 21:00, a v Británii (závěr 23:00). V Nizozemsku se pak čekají odhady výsledků, zatímco v Británii nikoliv. Výsledky budou oznámeny v neděli po 23:00, až skončí hlasování v poslední z unijních zemí.

Škoda Auto během hokejového mistrovství světa v Bratislavě představí modernizovaný model Superb, který bude nově prodávat i s plug-in hybridním motorem. Automobilka svoji vlajkovou loď také poprvé nabídne i v outdoorové verzi Scout. Druhou premiérou přichystanou do Bratislavy je pak elektrický vůz Citigo, který bude první sériovou škodovkou výhradně na elektrický pohon.

Prezident Miloš Zeman se setká s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem kvůli rezignaci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Staněk rezignaci oznámil minulý týden po vytrvalém tlaku především z kulturní sféry, která reagovala kriticky zejména na odvolání šéfa Národní galerie Jiřího Fajta.



Bývalý prezident Václav Klaus v Brně představí svou novou knihu Václav Klaus stále na cestách. Po besedě s návštěvníky dojde i na autogramiádu.

Před pražským magistrátem na Mariánském náměstí se uskuteční demonstrace za živé město, která bojuje proti přijetí vyhlášky o společné zavírací hodině pro některé restaurace, kluby a další zařízení v centru Prahy. Akce se bude konat v době zasedání pražského zastupitelstva.

V Bratislavě začne líčení s bývalým šéfem slovenské televize Markíza a exministrem hospodářství Pavolem Ruskem, který je obžalovaný z toho, že si v roce 1997 objednal vraždu své společnice z Markízy Sylvie Volzové. K činu nakonec nedošlo, Rusko vinu popírá. V případu je obžalován spolu s dalšími třemi osobami.

V Číně byl v noci plánován start rakety Čchang-čeng-4C (Dlouhý pochod 4C) s družicí Jao-kan. Čína tvrdí, že satelity tohoto typu jsou určeny k vědeckým experimentům, zemědělským programům a pozemnímu průzkumu, západní analytici družici považují za špionážní.

V Indii sčítají hlasy z parlamentních voleb, které se konaly od 11. dubna do 19. května. Výsledky se očekávají ještě týž den.

V pražském centru Tibet Open House začne výstava ucelené sbírky grafiky Františka Drtikola Vše z nitra. Součástí vernisáže bude i křest knihy Jana Lípy Učení Fráni Drtikola - všemocná hadí síla. Expozice potrvá do 29. června.

Čeští hokejisté se na mistrovství světautkají v boji o semifinále s Německem. Pokusí se tak přerušit sérii čtvrtfinálových porážek z posledních let. Zápas začne ve 20:15. Němci mají v týmu čtyři posily z NHL a 11 stříbrných medailistů z loňských olympijských her. V Košicích si Němci vedli velmi dobře. S Kanadou sice schytali debakl 1:8, druhý zámořský tým ale notně potrápili (1:3) a ve zbývajících utkáních neztratili už ani bod. V úterý dokonce porazili Finsko 4:2. Přesto se zdají být papírově nejsnadnější překážkou na cestě do bojů o medaile.