Ve světě pokračují demonstrace za ochranu klimatu, Babiš zakončí návštěvu USA

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Probíhají celosvětové studentské manifestace za ochranu klimatu. Demonstrací v kanadském Montrealu se zúčastní švédská aktivistka Greta Thunbergová.

V New Yorku pokračuje všeobecná rozprava 74. zasedání Valného shromáždění OSN. Vystoupí mezi jinými italský premiér Giuseppe Conte, premiéři Indie a Pákistánu Naréndra Módí a Imran Chán či předsedkyně novozélandské vlády Jacinda Ardernová.

Český premiér Andrej Babiš v New Yorku zakončí návštěvu Spojených států. Podívá se k památníku teroristických útoků z 11. září 2001 Ground Zero a položí zde květinu u jmen dvou obětí českého původu. Večer newyorského času (sobota 02.00 SELČ) pak premiér zamíří zpět do Česka, kam přicestuje v sobotu v 9.55. V USA je rovněž ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat návrh nominačního zákona a novelu ohledně evropského žalobce. Ve finále jsou také změny veterinárního a rostlinolékařského zákona.

V Národní knihovně nainstalují výstavu vzácných historických rukopisů ze 14. a 15. století při příležitosti 600. výročí úmrtí Václava IV. Výstava potrvá do 28. září.

Hokejová extraliga pokračuje šesti zápasy pátého kola. Jaromír Jágr se svým Kladem odehraje od 17.30 utkání ve Zlíně.

Fotbaloví fanoušci se zase mohou těšit na předehrávku 11. kola. V 18.00 nastoupí hráči Teplic proti Bohemians.

V Kataru probíhá mistrovství světa v atletice. Páteční program vyvrcholí maratonem žen - začne ve 22.59.