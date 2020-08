Veřejnosti se otevře ‚egyptská‘ výstava, pražská rada projedná zákaz automatů

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V Národním muzeu se v 10:00 pro veřejnost otevře výstava Sluneční králové, která připomene loňských 100 let české egyptologie. Představí i 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír. Končí 7. února 2021.

Egyptský ministr cestovního ruchu Chálid Ananí se setká s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO). Ananí v neděli uvedl, že Egypt bude usilovat o zařazení na seznam bezpečných destinací z hlediska výskytu nemoci covid-19.

Premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Tomáš Petříček a ředitel NÚKIB Karel Řehka se zúčastní Bledského strategického fóra ve Slovinsku. Na fóru budou i předsedové vlád Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovinska a výkonná šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová.

K jednáním o dokončení dohody o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty odletí do Abú Zabí americká a izraelská delegace. V americké bude prezidentův zeť Jared Kushner. Měl by to být první komerční let mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty.

Sledujeme předsedu Senátu Miloše Vystrčila na Tchajwanu. Dnešní program: 03:00 setkání se zástupci průmyslového uskupení Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers Association (TEEMA), 04:00 Vystrčil a ministryně hospodářství Wang Mej-chua se zúčastní podnikatelského semináře, vystoupí s projevy; 08:00 setkání s tchajwanskými bohemisty na univerzitě Čcheng-čch’; 10:00 setkání s ministrem kultury Li Jüng-tchem.

Bude jednat pražská rada. Na programu je vyhláška o zákazu herních automatů v metropoli, tramvajová trať od Nákladového nádraží Žižkov nebo zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí.

Na náměstí Svobody v Teplicích se od 17:00 uskuteční demonstrace proti plošným mimořádným nařízením vlády v souvislosti s koronavirem, proti chaosu a mocenské vůli.

Německé protiimigrační a protiislámské hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida) pořádá v Drážďanech demonstraci. Koná se na pětileté výročí příslibu kancléřky Angely Merkelové, že Německo a Němci nebývalou uprchlickou krizi zvládnou.

V Libanonu mají začít konzultace s parlamentními bloky o nominaci příštího premiéra. Vláda rezignovala kvůli explozi v bejrútském přístavu ze 4. srpna.

Před newyorským soudem se objeví Steve Bannon, bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Je obžalován z podvodu v souvislosti se sbírkou na stavbu zdi na hranici mezi Spojenými státy a Mexikem.

Sedmiletý hoch z Pelhřimova se pokusí poznat vlajky skoro 200 států světa a uvést jejich hlavní města. Agentura Dobrý den se chystá zapsat tento dětský paměťový rekord do České databanky rekordů.