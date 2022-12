Vláda bude řešit prodloužení kontrol na hranicích. V Česku začne testování vlaku TGV

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) požádá kvůli migrantům přicházejícím do EU takzvanou západobalkánskou cestou vládu o prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem o dalších 30 dní. Jinak by skončily 12. prosince.

Kabinet by také měl zvýšit letošní rozpočet celní správy o 5,3 milionu korun. Navrhuje to ministerstvo financí kvůli zvýšeným nákladům spojeným se zapojením celníků do ochrany česko-slovenské hranice. Česko kontroluje hranice se Slovenskem od konce září kvůli vysokému počtu zejména syrských migrantů, kteří míří do Německa.

Jednání Rady České televize. Na programu je volba předsedy a místopředsedů Rady ČT, dále aktualizace dlouhodobých plánů 2023-2027 nebo rozpočet České televize na rok 2023.

Milánský operní dům La Scala zahájí novou sezónu ruskou operou Boris Godunov; v předchozích týdnech ukrajinská diplomacie žádala stažení této opery z programu s tím, že by mohlo jít o ruskou propagandu. Zahajovacího představen se zúčastní i italská premiérka Giorgia Meloniová.

Francouzský velvyslanec v ČR Alexis Dutertre předá předsedkyni Akademie věd Evě Zažímalové insignie rytíře Řádu čestné legie.

V Česku se má ode dneška několik měsíců testovat francouzský vysokorychlostní vlak TGV nové generace. Souprava nazvaná Avelia Horizon by měla začít přepravovat cestující v roce 2024.

Odvolací Městský soud v Praze projedná spor architekta Petra Pištěka a Knihovny Václava Havla o náhradu škody v souvislosti s výběrovým řízením na návrh umělecké instalace pro pražské letiště.