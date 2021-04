Vláda by měla odtajnit materiál BIS o Vrběticích, NASA plánuje let helikoptéry po Marsu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda projedná a odtajní materiál BIS o možném podílu Ruska na explozích v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Řekl to premiér Andrej Babiš. O podezření na zapojení ruské tajné služby GRU do výbuchů informoval premiér spolu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem v sobotu večer.

Videokonference ministrů zahraničí zemí Evropské unie. Zabývat se budou mimo jiné napjatou situací na Ukrajině, vývojem v Gruzii a Barmě či budoucností jaderné dohody s Íránem. Český ministr Jan Hamáček chce partnery informovat o kauze Vrbětice a okolnostech vyhoštění 18 ruských diplomatů z České republiky.



V 17:00 je před ruskou ambasádou v Praze v plánu demonstrace s názvem Protest proti Putinovskému Rusku. Pořádá David Šteffel a facebooková skupina Dekomunisti.



Vývoj pandemie covidu ve světě:



americký prezident Joe Biden chce zpřístupnit očkování proti koronaviru všem dospělým obyvatelům USA

na Nový Zéland přicestuje první skupina australských turistů v rámci obnoveného cestování bez karantény mezi oběma zeměmi

Portugalsko se v rámci další etapy uvolňování restrikcí chystá otevřít restaurace, kulturní zařízení, střední školy a univerzity

na Slovensku budou moci otevřít všechny obchody, provozy služeb i ubytovací zařízení

začne uvolňování restrikcí ve Švýcarsku a Belgičané opět mohou cestovat do zahraničí, i když vláda to nedoporučuje.

V 16:00 začne jednání městských radních v Semilech, rozhodnout by měli mimo jiné o odvolání ředitele waldorfské školy Ivana Semeckého, který umožnil v rozporu s nařízením přístup do výuky i dětem, jejichž rodiče odmítli testování na koronavirus. Už na 15:00 svolává hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES shromáždění za návrat dětí do škol bez podmínek na Ostrově.



Městský soud v Praze začne projednávat kauzu chybějící české nafty, kterou v bavorském Kraillingu skladovala firma Viktoriagruppe. Obžalobě z podvodu čelí firma a čtyři její zaměstnanci.



Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu údajných manipulací s tendry České pošty. V případu je stíhána i společnost Agrotec patřící do svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO), městský soud ji nepravomocně zprostil obžaloby.



Zástupci institucí Evropské unie spustí mnohojazyčnou internetovou platformu, na níž budou moci obyvatelé vyjadřovat své pohledy na budoucnost EU. Projekt je součástí Konference o budoucnosti Evropy, v jejímž rámci chtějí politici oslovit veřejnost k debatě o směřování unie.



Začíná autosalon v Šanghaji. První dva dny bude otevřený pouze pro tisk, od 21. do 28. dubna pak bude přístupný pro veřejnost.



NASA plánuje od 09:31 první let výzkumné helikoptéry Ingenuity na povrchu Marsu. Stroj se potýkal se softwarovými problémy, kvůli nimž se termín původního pokusu opozdil o více než týden.



Kvůli mytí stěn a stropu bude od 19. dubna od 23:00 do 20. dubna do 05:00 (jedna noc) uzavřen Zlíchovský tunel, západní tubus A (směr Barrandovský most) a druhý tubus bude jednosměrný v původním směru.