Vláda by měla řešit zhoršení skóre PES. Prahu čeká série demonstrací za nižší emise

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Školy přecházejí ze čtvrtého do třetího stupně protiepidemických opatření. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách platí střídavá prezenční výuka po týdnech, do škol se mohou vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol, pokud jich nebude více než 20 v jedné skupině. Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času mohou otevřít lekce do deseti lidí včetně učitele. Dosud byla možná jen výuka jeden na jednoho.

Vláda projedná návrh na prodloužení nouzového stavu, očkovací strategii pro vybrané skupiny obyvatel a zřejmě by se mohla dohodnout, zda povolí provoz skiareálů, případně od kterého data. Kabinet by měl také řešit zhoršení epidemické situace ve skóre PES. Na programu bude mít rovněž návrh na plnou kompenzaci mezd lidí s covidem-19.

V Rakousku začne uvolňování opatření. Otevřou se obchody, kadeřnictví, muzea či základní školy. Pokračuje projekt hromadného testování. Testuje se 40 000 policistů.

V Praze ráno začne série demonstrací a happeningů, které se odehrají před budovami ministerstev a spojí se v průvodu od Rudolfina v 10:00 k Úřadu vlády ČR. Pořádají je ekologicky a sociálně zaměřené neziskové organizace na podporu snížení emisí skleníkových plynů.

Od 10:00 jedná rada hlavního města. Na programu je modernizace železniční tratě na letiště v Ruzyni, rozšíření letiště nebo dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce. Radní projednají také dotaci pro Muzeum paměti XX. století.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly vysokoškolského vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil. Kontrolovanými byly ministerstvo vnitra, ministerstvo obrany, Policejní akademie ČR za roky 2016 až 2018.

V Abú Zabí začíná dvoudenní zasedání generálního shromáždění Mezinárodní organizace kriminální policie Interpol, na němž má být zvolen nový prezident této instituce.

Bruselský server Politico zveřejní každoroční seznam 28 nejvlivnějších osobností Evropské unie.

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy bude vypovídat před pařížským soudem, čelí obžalobě z korupce a obchodu s vlivem.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti kominíka, který v rámci odškodnění za trestní stíhání žádal 18 000 korun za dny strávené vlastní obhajobou. Chtěl svůj podnikatelský ušlý zisk odvotit od daňových přiznání, soudy to nepřipustily a tvrdily, že ušlý zisk neprokázal.

Začíná hlasování přes internet, které uspořádal opoziční lídr Juan Guaidó, uznávaný šesti desítkami zemí za prozatímního prezidenta Venezuely; Venezuelané v něm mají říci, zda uznávají parlamentní volby z 6. prosince, které většina opozičních stran bojkotuje jako nedemokratické; internetové hlasování má trvat do 12. prosince.