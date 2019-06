Vláda by mohla zvýšit kvóty pro Ukrajince, v Praze je Su Ťij a lezec Ondra vysadí strom

Zaměstnávání lidí z Ukrajiny v Česku a jejich mzdy by měla řešit vláda. V Praze začíná oficiální program barmské vůdkyně Su Ťij a Donald Trump je na návštěvě Británie. V Budapešti by se potápěči mohli ponořit k vraku výletní lodi, pokud jim to příroda dovolí. V botanické zahradě v pražské Troji se lezecká hvězda Adam Ondra připojí k projektu Kořeny osobností.

Vláda se má zabývat zvýšením příjmu žádostí o zaměstnanecké karty v ukrajinském Lvově a hodnocením projektu pro získání ukrajinských sil do zemědělství a potravinářských firem. Podle Hospodářské komory ČR se kabinet chystá rozhodovat o zdvojnásobení kvóty pro přijetí ukrajinských zaměstnanců na 40 tisíc ročně a také o výši jejich mzdy.

Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij se v Praze setká s premiérem Andrej Babišem, prezidentem Milošem Zemanem a ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. V úterý ještě vystoupí na podnikatelském fóru. Do České republiky Su Ťij přiletěla již v sobotu, o víkendu ale měla soukromý program. Součástí barmské delegace jsou ještě ministr pro investice a zahraniční ekonomické vztahy a ministr pro mezinárodní spolupráci.

V Budapešti pokračuje vyšetřování potopení výletní lodi na Dunaji, při kterém zahynulo sedm jihokorejských turistů a další 21 lidí se pohřešuje. Potápěči by dnes mohli začít pátrat po obětech i ve vraku na dně řeky. Záležet ale bude na tom, zda v Dunaji po vydatných deštích dostatečně opadne voda a zpomalí proud řeky.

Americký prezident Donald Trump je na státní návštěvě Velké Británie. V Buckinghamském paláci jej přivítá královna Alžběta II. a další členové královské rodiny. Večer se v paláci na počest šéfa Bílého domu koná banket. Kolem 18:00 by se v Londýně měla konat demonstrace proti Trumpovi.



Švédský soud se bude zabývat žádostí švédské prokuratury o formální zadržení zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, který je nyní ve vazbě v Británii a ve Švédsku čelí obvinění ze znásilnění. Jedná se o první krok případného vydání Assange z Británie do Švédska.

Kosmická nákladní loď Dragon společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska se vrací na Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice s téměř dvěma tunami různého materiálu, včetně cenných vědeckých experimentů. Přistát v Tichém oceánu měla již krátce před půlnocí.

V Plzni otevřou zrestaurované Muzeum generála Pattona. Muzeum prošlo kompletní změnou designu, nabídne nové předměty a přebudovanou expozici.

V Praze se uskuteční hudební projekt Zpěvomat. Skupinky zpěváků a muzikantů kolemjdoucím zazpívají vybranou píseň či skladbu. Akce bude na náměstí Míru, Andělu, I. P. Pavlova, Jungmannově náměstí a Hradčanské.

V pražském Fóru Karlín je od 20:00 koncert americké skupiny Alice In Chains. Formace patří čelným představitelům hudebního stylu grunge, tedy scény, která vznikla ve městě Seattle v 80. letech a mimo něj se proslavila v 90. letech.

Světoznámý lezec Adam Ondra vysadí svůj strom v rámci projektu Kořeny osobností v Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji. V rámci projektu postupně vzniká unikátní Stezka osobností, kterou tvoří několik desítek vzácných dřevin a rostlin vysazeným známými osobnostmi.