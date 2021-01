Vláda chystá zpřísnění opatření, žáci dostanou vysvědčení a rozhodne se o maturitách

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda projedná možnosti, jak zpřísnit stávající opatření proti šíření epidemie covidu-19 a zajistit jejich lepší účinnost. Hlavní slovo pro návrhy dostanou ministerstva zdravotnictví, vnitra a průmyslu. Vzhledem ke zhoršující situaci v nemocnicích podle premiéra Andreje Babiše (ANO) není prostor pro rozvolňování. O zvažovaných řešeních nechtěl ve středu mluvit.

Během dopoledne, konkrétně v 11.00, by měl vystoupit ministr školství Robert Plaga (za ANO) a informovat o podobě maturitních a závěrečných zkoušek středoškoláků v letošním roce. S ohledem na epidemii covidu-19 je patrné, jak avizoval již s předstihem ministr, že by se neměly úplně zrušit. Úpravy by podle něj měly zohledňovat zájem maturantů o studium na vysoké škole i jejich budoucí uplatnění v praxi.

Školáci obdrží své pololetní vysvědčení. Letos tradiční ceremoniál proběhne jinak, jak si doba žádá. Papírovou verzi si převezmou většinou jen žáci prvních a druhých tříd a speciálních škol, kde funguje prezenční výuka. Ostatní děti, které nenavštěvují výuku prezenčně, obdrží výpis v elektronické podobě. Starší žáci si mohou hodnocení vyzvednout osobně jen ve výjimečných případech, a to při individuálních konzultacích nebo třeba na vrátnici školy.

Odškodňovací zákon nebo zavedení korespondenční volby ze zahraničí - to jsou témata, kterými se budou na popud opozice zabývat ve čtvrtek poslanci. Za mimořádnou schůzí stojí ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Senát se zaměří na úpravy ošetřovného nebo na omezení reklamy na zdravotnické prostředky. Též se má vyjádřit k vývoji situace v Rusku okolo známého opozičníka Alexeje Navalného.

V Německu vynese soud verdikt nad Stephanem Ernstem. Ten je obžalovaný z předloňské vraždy místního politika v Kasselu Waltera Lübckeho. Hrozí mu doživotí.



Kdo se Lvíčatům postaví v cestě na mistrovství Evropy do 21 let? Čeští fotbalisté do 21 let se dozví jména soupeřů pro kvalifikaci. Jednadvacítka se při losu ve švýcarském Nyonu bude nacházet ve druhém z šesti výkonnostních košů.