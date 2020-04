Vláda má prodloužit nouzový stav, vojáci na hranicích dostanou buchty a na Slovensku platí omezení pohybu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co přinese Černá či škaredá středa?

Jeden ze dnů pašijového týdne, který začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista. Nazývá se též sazometná, podle zvyku čištění domů a komínů, čímž se vyháněli zlí duchové.

Od 14:00 je v plánu jednání vlády formou videokonference. Kabinet by měl především do 30. dubna prodloužit nouzový stav, který platí v Česku od 12. března. Zabývat by se měl i návrhem ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), podle kterého by měl stát dát 1,16 miliardy korun na zmírnění dopadů na koronavirové krize na kulturu.

Uskuteční se schůze Poslanecké sněmovny k vládním zákonům ve stavu legislativní nouze v souvislosti s epidemií koronaviru.

Velitel 15. ženijního pluku Bechyně navštíví vojáky na hraničních přechodech Dolní Dvořiště, Strážný, Nová Bystřice a České Velenice, kteří pomáhají policii s kontrolami hranic kvůli koronaviru. Slouží 90 vojáků, kteří tam stráví Velikonoce. Vedení pluku jim doveze dárky od jiných vojáků jako buchty, bábovky či klobásy.

Na Slovensku kvůli koronaviru začíná platit citelné omezení volného pohybu lidí, opatření potrvá do 13. dubna. Země zároveň obnovuje kontroly na hranicích.

V 11:00 je tiskové konference Světové zdravotnické organizace (WHO) věnovaná situace kolem epidemie covid-19 v Evropě.

Ministerstvo financí plánuje ve třech aukcích prodej státních dluhopisů. V předchozích aukcích na konci března a počátku dubna zaznamenala proti plánům několikanásobný zájem investorů o dluhopisy.

Účinnosti nabývá zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

Kvůli pravidelné údržbě a mytí bude do 10. dubna (tj. čtyři noci) vždy od 23:00 do 05:00 probíhat noční uzávěra Letenského tunelu. Objízdná trasa je vedena ulicemi Veletržní, Dukelských hrdinů a nábřeží Kapitána Jaroše.

Městský soud v Praze pokračuje v projednávání kauzy která se týká údajných manipulací s tendry České pošty.

Začínají oslavy Mezinárodního dne Romů, které se uskuteční v online prostředí (na facebookovém kanále Ara Art) formou tanečních a divadelních představení.