Vláda představí scénář návratu dětí do škol, ministr Blatný odhalí svou strategii boje proti covidu

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Sledované bude dnešní mimořádné jednání vlády. Kabinet by měl představit scénář návratu žáků a studentů do škol. Měl by také rozhodnout o uzavření speciálních škol, které zatím spolu s mateřskými byly jako jediné otevřené.

Na tiskové konferenci má dnes vystoupit nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Představit chce konkrétní data, ze kterých bude vycházet při nastavování opatření proti šíření pandemie covidu-19.

Pokračuje též schůze sněmovny, na níž by poslanci měli schvalovat jednorázový příspěvek 5000 korun všem důchodcům a žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Mohli by také diskutovat o otrávené řece Bečvě.

V Suchdole na Praze 6 proběhne pietní vzpomínka k 45. výročí havárie jugoslávského dopravního letadla na lince Tivat-Praha.

Ve 13:30 se uskuteční tiskový briefing ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a prezidenta České bankovní asociace Tomáše Salomona po jednání o dalším postupu po ukončení moratoria na splátky úvěrů a hypoték.

Koho zajímá, jak bude pokračovat podzimní počasí, neměl by si nechat ujít zveřejnění měsíční předpovědi, kterou dnes v podvečer vydá Český hydrometeorologický ústav.

U příležitosti Mezinárodního dne porozumění koktavosti 2020 se koná logopedická konference Táhneme za jeden provaz. Hlavním tématem letošního ročníku bude vztah mezi dítětem, rodinou a terapeutem.

Ze zahraničních událostí bude pozornost věnována videokonferenci ministrů zdravotnictví zemí Evropské unie. Bavit se budou mimo jiné o dosavadní koordinaci cestovních omezení kvůli covidu-19.

Jednotlivé státy zároveň nadále reagují na vývoj pandemie covidu. Ve Francii začíná celostátní karanténa, která bude platit do 1. prosince: zavřené budou restaurace a bary, pohyb mezi regiony nebude možný. Belgická vláda by měla oznámit další opatření proti pandemii.

Na Novém Zélandu budou dnes oznámeny výsledky referenda o legalizaci marihuany a eutanazie, které se konalo současně s parlamentními volbami 17. října.

V Pákistánu a Bangladéši byly svolány další demonstrace proti karikaturám proroka Mohameda a francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, který hájil právo na jejich zveřejňování.