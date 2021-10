Vláda projedná nulovou DPH na energie. Strany budou řešit uspořádání sněmovny

V plánu je mimořádné jednání vlády. Kabinet projedná mimo jiné novelu zákona o DPH, která prodlouží nulovou DPH na energie na potřebně dlouhou dobu. Bude se zabývat i protikoronavirovými opatřeními.

V 16:30 začíná schůzka hnutí SPD s koalicemi Spolu a Pirátů se Starosty o uspořádání sněmovny. Předcházet by měla schůzka ANO se Spolu a Piráty a Starosty.

Nejvyšší správní soud vyhlásí, jak rozhodl o návrhu Tomáše Havetty na zrušení části již neplatného opatření ministerstva zdravotnictví z 26. srpna, a to v části, která stanovuje podmínky pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor a účast na hromadných akcích. Konkrétně jde o neuznávání protilátek. Soud v minulosti opakovaně konstatoval, že by mělo ministerstvo osvětlit, proč vedle očkování, prodělané nemoci a testu neuznává také laboratorně prokázanou hladinu protilátek proti covidu.

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti muže, který musel policii prokázat totožnost, když cestoval na Klimakemp v Louce u Litvínova. Podle stížnosti nebyl ke kontrole žádný důvod a ze strany policie šlo jen o „psychologickou disciplinaci“ účastníků Klimakempu.

V Moskvě se uskuteční mezinárodní jednání o Afghánistánu, na které Rusko pozvalo i zástupce Tálibánu.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg představí program dvoudenního jednání aliančních ministrů obrany, které začíná ve čtvrtek.

Vyšetřovací komise brazilského Senátu má zveřejnit zprávu o postupu prezidenta Jaira Bolsonara za epidemie koronaviru. Může čelit až 11 obviněním.