Vláda projedná uvolnění režimu na hranicích, ČSA obnoví provoz na čtyřech linkách

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vláda se dnes bude zabývat režimem na hranicích s Německem a Rakouskem. Diskutovat by kabinet měl i o možném dřívějším uvolnění než 13. června. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli avizoval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Hranice je možné překračovat pouze na vybraných přechodech i poté, co v Česku skončil nouzový stav. Na programu schůze vlády je mimo jiné také projednání novely zákona o zpravodajských službách.

Premiér Andrej Babiš zkritizoval nízkou angažovanost ministerstva zdravotnictví v projektu chytré karantény, která má pomáhat ve vyhledávání kontaktů nakažených koronavirem nového typu a ohnisek nemoci. Vláda proto dnes projedná přechod projektu pod tento resort. „Doufám, že resort zdravotnictví se k tomu přihlásí, není to záležitost jen IT a armády,“ řekl v neděli v České televizi Babiš. V projektu podle něj končí dosud dobrovolně pomáhající firmy.

Českomoravská záruční a rozvojová banka by mohla vyhlásit program Covid III, ve kterém bude stát ručit firmám do 500 zaměstnanců za úvěry u komerčních bank. Program musí nejprve schválit vláda.

ČSA obnoví provoz na čtyřech linkách, půjde o linky do Paříže, Frankfurtu a Amsterdamu. Další přibudou v příštích dnech. Společnost zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka v březnu kvůli koronaviru.

Širší vedení Nejvyššího kontrolního úřadu, kolegium, bude rozhodovat, zda do letošního plánu kontrol zařadí kontrolu nákupů ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu vyhlášeného kvůli epidemii koronaviru.

V Irsku končí celostátní karanténa a uvolňují se první restrikce. V Řecku se otevřou nákupní centra, památky a střední školy. V Dánsku se do tříd vrátí žáci ve věku od 11 do 18 let, otevřou se bary, kavárny a restaurace. Úřady na Slovensku by měly rozhodnout o termínu otevření škol.

Na Slovensku také pokračuje líčení v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

V Itálii by se měly otevřít obchody, knihovny a muzea. V kostelech se začnou sloužit mše. V některých regionech se nejspíš otevřou i restaurace, bary nebo kadeřnictví.

V Ženevě začíná dvoudenní 73. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, hlavního orgánu Světové zdravotnické organizace (WHO). Zabývat se bude hlavně pandemií nemoci covid-19, kvůli níž se zástupci členských států propojí prostřednictvím videokonference.

Německá fotbalová liga má na programu zápas 26. kola mezi Brémami a Leverkusenem.