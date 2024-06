V Česku začínají volby do Evropského parlamentu, fotbalová reprezentace se utká v přípravě na Euro s Maltou

Dnes je v Česku první den voleb do Evropského parlamentu. Volební místnosti budou otevřeny od 14.00 do 22.00, v sobotu pak od 8.00 do 14.00. Výsledky budou známy v neděli po 23.00.

Česká národní banka zveřejní dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely za květen a pokladní plnění státního rozpočtu k 31. květnu.

Proběhne jednání ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) s chovateli ovcí o problematice vlků.

Začíná dvoudenní festival Praha žije hudbou pod heslem Umění patří do ulic. Akce se uskuteční v pražských ulicích, náměstích a parcích.

Mimořádná valná hromada Českého tenisového svazu se bude zabývat i možným odvoláním prezidenta svazu Iva Kaderky, stíhaného za podvody se sportovními dotacemi.

Na Výstavišti České Budějovice začínají dvoudenní Slavnosti piva. Na 26. ročníku se představí desítky pivovarů a minipivovarů, organizátoři připravili soutěžní Pivní stezku a hudební program.

V rakouském Grödigu se utká česká fotbalová reprezentace v přípravě na Euro s Maltou (17.30).

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejní index vývoje světových cen potravin za květen.