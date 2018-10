Vrací se předvolební téma lithium a Zeman přijde kandidáta na ministra

PRAHA Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek sejde s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (oba ANO) a ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) kvůli plánované těžbě lithia v Česku. Předseda vlády to uvedl na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami.

Nováková má donutit Diamo. Australská společnost European Metals Holdings v pondělí uvedla, že získala od českých úřadů povolení zahájit 13 průzkumných vrtů, které jsou důležitým krokem v rámci studie proveditelnosti projektu těžby kovu u Cínovce. Babiš v úterý reagoval, že v záležitosti by se měl začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. Uvedl, že od Diama očekává, že přijde s projektem, ‚kde si to skutečně převezme stát‘. „Diamo musí donutit paní ministryně Nováková. Aby se konečně probudili a byli aktivní. To máme v plánu, určitě,“ řekl premiér.

Podle ředitele společnosti Diamo Tomáše Rychtaříka nelze rozhodně říci, že by v oblasti možné těžby lithia byla firma nečinná. „Diamo se angažuje v posuzování ložisek lithia, stejně jako v posuzování ložisek fluoridu a barytu. Samozřejmě republika stojí před nějakým rozhodnutím, co dál. Naše aktivity mohou být posunuty do oblasti průzkumů a nejen do oblasti posuzování ekonomičnosti a možností těžby jako takové. Ta možnost tu je,“ reagoval na premiérovo prohlášení Rychtařík. Příští pondělí má na toto a další témata jednat s ministrem životního prostředí.

Česko navštíví makedonský prezident Ďorga Ivanov. V 10:55 proběhne na Hradě soukromé setkání prezidentských párů České a Makedonské republiky.



100 dnů Babiše. Uksuteční se tiskovka ke 100 dnům druhé vlády premiéra Andreje Babiše. Zúčastní se předseda vlády Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová.

Zeman přijde Petříčka. Prezident Miloš Zeman přijme kandidáta ČSSD na ministra zahraničí Tomáše Petříčka.



Lídři o volbách. Proběhne předvolební debata předsedů parlamentních stran před komunálními a senátními volbami, kterou odvysílá Česká televize.

Návrat z ISS. Z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se vrátí na Zemi američtí astronauti Andrew Feustel a Richard Arnold a ruský kosmonaut Oleg Artěmjev. Kosmická loď Sojuz MS-08 s nimi přistane v kazašské stepi.