Výroba ve škodovce na čas utichne, neočkovaným se zkomplikuje návrat a v Řecku zapálí olympijský oheň

Vláda bude mít napilno. Zváží, jak na drahé energie. Ve hře jsou kompenzace vysokých cen pro domácnosti nebo žádost evropskému výboru ohledně snížení, případně zrušení DPH u elektřiny a plynu. Znovu by mohl kabinet schválit i návrh státního rozpočtu na příští rok, ten je na programu s ohledem na uplynulé volby.

Další komplikace pro neočkované: návrat domů do Česka bude z některých zemí složitější. Konkrétně jde o Finsko, Maďarsko a Lucembursko. Příčinou je přesun vyjmenovaných států na mapě cestovatele z oranžové barvy do červené, která značí vysokou míru rizika nákazy novým koronavirem. Naopak pravidla se uvolnila v případě Švýcarska.



Od pondělí se mění pravidla pro očkování proti covidu-19. Nárok na třetí dávku vznikne již 6 měsíců po aplikaci druhé, původně to bylo 8 měsíců. Do konce října bude mít v Česku možnost jít na toto očkování přes milion lidí, na konci roku pak 3,2 milionu. Těm, co se to týká, přijde upozorňující SMS.

V Mladé Boleslavi na čas utichne šrumec v automobilce. Škoda Auto výrazně utlumí či zcela zastaví výrobu nových aut, omezení potrvá pravděpodobně do konce roku. Důvod? Nedostatek čipů. Ty se používají v palubní elektronice a bez nich to nejde. Tento týden utichnou všechny provozy s výjimkou Kvasin.

To se stane tématem i pro jednání tripartity, která se sejde s cílem vyřešit pomoc pro dotčené automobilky a další firmy s podobnými problémy. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů by měli debatovat i o situaci na trhu s energiemi. Do programu by se měl vejít i bod zahrnující minimální mzdu.

Slavnostní akt čeká Karlovu univerzitu. Poklepáním základního kamene zahájí výstavbu Kampusu Albertov. Zde by měla vzniknout dvě nová vědecká a výuková centra Biocentrum a Globcentrum. Plánovaný konec stavby je stanovený na závěr roku 2025 - tedy o tři roky později oproti původním předpokladům. Stavba vyjde přibližně na osm miliard, financována bude ze státního rozpočtu, dotací EU, vlastních zdrojů i úvěrů.

Dobrá zpráva pro příznivce vědy - v Praze začíná festival populárně - vědeckých filmů Prague Science Film Fest. Akce potrvá pět dnů a přinese řadu snímků, které diváky zavedou například do světa velryb, sýčků nebo k lidem žijícím v ekvádorských pralesích. Součástí události budou i přednášky. Projekce proběhne v kampusu České zemědělské univerzity (ČZU), k návštěvě stačí registrace zdarma, v Edison Filmhub a v kině Přítomnost.



Zimní olympijské hry v Pekingu se kvapem blíží. Důkazem tomu je i dnešní vzplanutí ohně, k němuž dojde v Řecku. Slavnostní ceremoniál se obejde bez diváků. Konat se zde nebude ani tradiční úvodní část olympijské štafety a pochodeň další den zamíří do Číny.