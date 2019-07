Wimbledon čeká mužská čtvrtfinále, poslanci budou schvalovat růst důchodů nad zákonný rámec

PRAHA RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Tenisové bitvy čtvrtfinále Wimbledonu. Po včerejších zápasech žen čeká stejná fáze turnaje i muže. Program na kurtech začíná ve 14.00. Utkají se Djokovič - Goffin, Querrey - Nadal, Nishikori - Federer, Pella - Bautista-Agut.

Další díl Tour de France. Svět sportu se těší na pátou etapu nejslavnějšího cyklistického závodu. Závodníci se vydají na 176 kilometrů dlouhou trasu Saint-Dié-des-Vosges - Colmar. V čele „Staré dámy“ je Julian Alaphilippe z týmu Deceuninck-Quick-Step.

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli schvalovat mj. růst důchodů nad zákonný rámec v příštím roce o 900 korun, dotaci České poště nebo zavedení elektronické dálniční známky. Odpoledne by se měli zabývat předlohami, které jim vrátil Senát. Jde mj. o toleranci alkoholu i u cyklistů a krácení odměn placeným zastupitelům, kteří jsou zároveň členy Parlamentu. Uskuteční se druhé kolo voleb zástupce ombudsmanky a dvou členů Rady ČTK.

Na programu je odvolací jednání v případu bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka, kterému Obvodní soud pro Prahu 1 udělil roční podmíněný trest za výroky pronesené na adresu homosexuálů, Romů a Židů ve sněmovní restauraci. Podle státní zástupkyně Zuzany Beňové bývalý tajemník SPD 24. října večer ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození,“ a že homosexuálové, Romové a židé by se měli posílat do plynu.

Soud pokračuje v projednávání případu bývalého pražského policisty, který čelí obžalobě z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle obžaloby měl policista jako vyšetřovatel požadovat úplatek po osobě, kterou vyšetřoval. Chtěl až 150 tisíc korun za kompromitující materiál na flash disku, který mu nabízel. Na médiu byla část znaleckého posudku.

V Bruselu pokračuje ustavující jednání výborů Evropského parlamentu, na němž budou zvoleni jejich předsedové a místopředsedové. Jednání začínají ve 14:30, poslední výbory by měly své ustavující schůze ukončit po 18:00. Mezi kandidáty do jejich vedení jsou i někteří čeští europoslanci.