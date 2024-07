Pozor na extrémní vedra a bouřky. Poslanci dnes rozhodnou o odvolání Xavera Veselého z Rady ČT

V Česku se čekají tropické teploty a velmi silné bouřky, na východě zeslábnou až v noci na čtvrtek. V Polabí a na východě republiky bude přes 34 stupňů Celsia.

Poslanci by se dnes po 11. hodině dopolední měli zabývat odvoláním Lubomíra Xavera Veselého z Rady České televize. Veselý v květnu ve svém pořadu na YouTube označil herečku a bývalou slovenskou diplomatku Magdu Vášáryovou za spodinu a žvanivou paničku a dodal i vulgární urážku. Reagoval na výroky Vášáryové po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica, která o jeho voličích prohlásila, že jsou spodina. Na 13. hodinu je pak z koaličního podnětu svolaná mimořádná schůze k novelám zákonů o audiovizi a o spotřebních daních.

Začíná hlavní program třídenního summitu NATO v americkém Washingtonu D.C. Státníci, včetně českého prezidenta Petra Pavla, na něm řeší efektivnější pomoc Ukrajině i přísnější přístup k Rusku. Prezident Joe Biden organizuje pro lídry večeři v Bílém domě.

Královehradecký krajský soud zahájí hlavní líčení v případu Jana Bárty, který podle obžaloby letos v lednu zavraždil v kolejišti nádraží v Hradci Králové čtrnáctiletého chlapce. Muž jej podle detektivů napadl kuchyňským nožem po předchozí hádce.

Česko by dnes do Německa mělo vydat Moldavana, který je podezřelý z červnové vraždy mladé dívky v saském městě Döbeln. Devítiletá dívka původem z Ukrajiny se ztratila 3. června cestou do školy. Po více než týdenním pátrání se v úterý našlo její tělo v lese u saského města Döbeln, který leží nedaleko Drážďan. Vyšetřovatelé uvedli, že se stala obětí trestného činu, nebyla ale sexuálně zneužita.

Jak se dařilo letos na jaře Škodě Auto? Německá automobilová skupina Volkswagen dnes zveřejní údaje o odbytu koncernových značek za druhé čtvrtletí.

Jihokorejský výrobce elektroniky Samsung představí nové modely chytrých hodinek, skládacích telefonů, tabletů a chytrý prsten Galaxy Ring.

Večer čeká fotbalové fanoušky další semifinále na mistrovství Evropy ve fotbale. Na hřišti se ve 21 hodin poměří Nizozemsko s Anglií.

Od Putina k sousedům. Indický premiér Naréndra Módí dnes navštíví na své státnické cestě Rakousko.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes promluví k valorizaci důchodů od ledna 2025.

Skupina Black Eyed Peas, která za více než 25 let své kariéry získala šest cen Grammy a prodala 35 milionů alb a 120 milionů singlů, vystoupí v Praze. Bude to její druhé vystoupení v metropoli po vyprodané O2 areně v roce 2010. Koncert se uskuteční v open air areálu s kapacitou 6000 lidí.