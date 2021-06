Začíná astronomické léto, tripartita projedná první návrh rozpočtu a na Euru se rozhodne o dalších postupujících

Praha RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Evropská unie rozhodne o nových sankcích proti běloruskému režimu. Konkrétně se na nich mají shodnout ministři zahraničí členských zemí. Vedle již několikáté série postihů plánuje evropský blok zavést rovněž citelnější hospodářské sankce, které mají zasáhnout například finanční sektor, ropný průmysl či vývoz klíčové běloruské suroviny - potaše.

Je tu konečně léto. V pondělí totiž začíná i to astromické. To nastane přesně v 05:32, tedy v moment, kdy Slunce vstoupí do znamení Raka a na severní polokouli nastane letní slunovrat. Na své pomyslné dráze tak Slunce dospěje do nejsevernějšího bodu a začne se vracet k rovníku. Noc tedy bude nejkratší v roce a den nejdelší. Po dnešku se bude den zkracovat až do zimního slunovratu.



Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů projednají první návrh státního rozpočtu na příští rok. Návrh ministerstva počítá se schodkem 390 miliard korun. Odboroví předáci chtějí debatovat mimo jiné o růstu platů ve veřejném sektoru, podnikatelé o investicích. Tripartita by měla jednat také o chystané evropské směrnici o minimální mzdě či o novele o významné tržní síle.

Startuje prodej 12. emise státních dluhopisů určených pro fyzické osoby, tzv. Dluhopisů Republiky. Ministerstvo je dává k dispozici do 17. září. Úřad též zveřejní informace o objednávkách v 11. emisi, která skončila v pátek, a podrobnosti k začínající emisi.

Před soud se dostane případ bývalých členů představenstva investiční společnosti Key Investments (KI). Ti měli podle obžaloby způsobit klientům škodu v řádu stamilionů korun. V letech 2004 až 2011 údajně vědomě nakupovali vysoce rizikové cenné papíry, které nebyly veřejně obchodovatelné a po krachu firmy KI byly bezcenné.



Ruský diplomat Anatolij Antonov měl namířeno zpět do USA, když se až během letu dozvěděl o tom, že Spojené státy chystají nové sankce proti Rusku kvůli uvězněnému opozičnímu politikovi Alexeji Navalnému. Velvyslanec to nepovažuje zrovna za gesto, které by mělo vést k lepším vztahům. Definitivní rozuzlení přinese dnešek.



Na fotbalovém Euru se rozhodne o dalších postupujících. Ve skupině B se o flek ve vyřazovacích bojích utkají zbylé tři týmy. Finsko nastoupí večer od devíti v Petrohradě proti Belgičanům, současně nastoupí Dánové v Kodani proti Rusku. V céčku se o druhém postupujícím rozhodne v přímém souboji Ukrajiny s Rakouskem.