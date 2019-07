Začíná festival Colours of Ostrava a šéfka německé CDU překvapivě nahradí Leyenovou v čele obrany

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V industriálním areálu v Dolní oblasti Vítkovice odstartuje 18. ročník hudebního festivalu Colours of Ostrava. Slavnostní zahájení je naplánováno na 17:30. Festival se koná od 17. do 20. července, vystoupí například The Cure, Florence + The Machine, Zaz, písničkářský objev Lewis Capaldi, skupina Kryštof a řada dalších. Program na 21 scénách nabídne přes 350 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse v mezinárodním fóru Meltingpot, divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Nastupující šéfka Evropské komise a německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová podá demisi na vládní post. Překvapivě ji nahradí šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, která ministerský post dříve odmítala s tím, že se chce soustředit na vedení strany. Leyenová vedla obranu od prosince 2013 a stala se v Německu vůbec první ženou v tomto úřadě. Šestapadesátiletá Krampová-Karrenbauerová nahradila kancléřku Angelu Merkelovou v čele CDU loni v prosinci, změna v předsednickém křesle se udála po 18 letech.

Premiér Andrej Babiš s některými členy vlády navštíví Středočeský kraj. Tématy cesty jsou sucho a doprava. V Senomatech a Chrášťanech na Rakovnicku budou představeny projekty vodních nádrží a v Nenačovicích na Berounsku se politici seznámí s revitalizací potoka. Dopravě bude věnován zastávka u nedokončeného Pražského okruhu a návštěva Jílového u Prahy, kde je plánována debata se starosty o výstavbě středočeského úseku dálnice D3 z Prahy na jih Čech.

Ve 13:00 v Aténách poprvé zasedne nový řecký parlament, v němž má většinu konzervativní středopravicová Nová demokracie. Poslanci mají složit přísahu. Vítězná strana v předčasných volbách dostala téměř 40 procent hlasů a obsadila tak 158 ze 300 křesel v parlamentu, dosud vládní levicová strana Syriza má pouze 86 poslanců.

Ústavní soud ve 14:00 vyhlásí, jak rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení části školského zákona. Konkrétně jde o ustanovení, podle kterého lze žádost o zápis nové školy do rejstříku odmítnout, pokud není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje. Podle senátorů je to překážka pro svobodný rozvoj soukromých škol.

V 10:00 začíná na webu prokonzulta.cz elektronická dražba majetku ČKD Blansko Strojírny. S vyvolávací cenou 138 milionů korun půjde patrně o největší letošní elektronickou dražbu v Česku. Zájemcům se nabízí strojírenský areál s rozlohou téměř 21 hektarů. Většina leží podél údolí řeky Punkvy a silnice spojující Velkou Bíteš, Blansko a Vyškov. Většinu dražených nemovitostí má v současnosti pronajatou ČKD Blansko Holding, další části areálu si pronajímají drobní podnikatelé. Mezi budovami je i několik určených k demolici. Firma dluží 19 věřitelům téměř 1,5 miliardy korun. Na majetek strojíren byl vyhlášen konkurz v únoru 2013.



Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko je v Kyjevě předvolán k výslechu jako svědek v případech daňových úniků a praní peněz.

V Jáchymově se uskuteční oslavy zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO a s tím spojená vernisáž výstavy Památky UNESCO v Karlovarském kraji. Na programu oslav je hornická mše v kostele svatého Jáchyma, zdravice permoníků a hraběte Šlika, vystoupení hornických kapel a na 19:00 je v plánu slavnostní zakončení hornickou hymnou. Akci doprovodí stánkový prodej, ukázky krušnohorských řemesel a prohlídky Muzea královské mincovny, Saunového dolu Agricola a Štoly č. 1.