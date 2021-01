Začíná očkování lidí starších 80 let, pokračuje stavba plynovodu Nord Stream 2

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Budeme sledovat vývoj situace okolo epidemie koronaviru v Česku i ve světě. U nás se lidé starší 80 let mohou začít registrovat na očkování proti covidu-19. Rakušané zavádějí povinnost prokázat se vyplněným registračním formulářem při příjezdu do země, zároveň začínají první velkou očkovací akci.

Německá vládní Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléřky Merkelové má on-line sjezd, kde si bude volit nové vedení. To bude ale známo až za týden, protože on-line hlasování musí potvrdit následná korespondenční volba.

V dánských vodách bude po roční pauze pokračovat výstavba posledního úseku plynovodu Nord Stream 2.

Do Portugalska zamířila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a členové její exekutivy. Hovořit by měli s místní vládou a probírat priority portugalského předsednictví Evropské unie. Řešit by se měla i společná distribuce vakcín.