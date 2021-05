Začíná platit rozvolňování ve službách či kultuře. Vláda projedná plán obnovy

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Počínaje dneškem platí velké rozvolňování koronavirových restrikcí:

první stupeň základních škol se vrací k plně prezenční výuce. V polovině krajů a v Praze to platí i pro druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. Frekvence testování žáků s PCR testy se ve školách sníží z každého týdne na jednou za 14 dnů, u antigenních testů na jednou týdně

mohou se otevřít restaurační zahrádky. U stolu budou sedět nejvýše čtyři lidé, vyjma členů jedné domácnosti. Hosté se budou muset případné kontrole ze strany hygieniků či policie prokázat testem, očkováním nebo proděláním covidu-19

fitness centra, posilovny a další vnitřní sportoviště mohou obnovit provoz. Nutné bude dodržet limit jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních, ve skupinách budou moci být maximálně dva lidé a na jednom sportovišti nejvýše deset lidí

zoologické a botanické zahrady či arboreta mohou naplnit kapacitu venkovních prostor na polovinu. Dosud ji bylo možné naplnit jen na 20 procent. Do vnitřních pavilonů bude mít veřejnost dále přístup zakázaný

je také možné pořádat venkovní akce s maximální kapacitou 700 sedících diváků. Podmínkou je bude absolvování testu, odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo maximálně 90 dnů od prodělání nemoci covid-19.

Pražský dopravní podnik a ostatní dopravci v rámci ROPID zruší některá omezení v odbavování cestujících na autobusových a tramvajových spojích. Cestující budou moci do všech vozidel opět nastupovat také předními dveřmi a uvolní se pro ně přední řady sedadel. Na tramvajových linkách budou obnoveny zastávky na znamení.



Začíná registrace k očkování proti covidu-19 pro věkovou skupinu 40 až 44 let.

Vláda plánuje v Národním plánu obnovy investovat zhruba 200 miliard korun. Z toho 172 miliard korun chce Česko získat z EU. Plán je rozdělen na šest hlavních oblastí, které by z něj měly být financovány. Největší část, zhruba 91 miliard korun, je určena na infrastrukturu a tzv. zelenou transformaci. Plán v pondělí společně s Národním programem reforem 2021 projedná vláda.

Stát na kompenzacích části nepřímých nákladů spojených s emisemi firmám za loňský rok zaplatí 1,3 miliardy Kč. Týkat se to bude těch společností, u kterých je značné riziko takzvaného úniku uhlíku kvůli nákladům spojeným s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny. Uvádí to návrh nařízení vlády od ministerstva životního prostředí, který probere vláda.

Z koronavirové agendy má kabinet projednat návrh, aby se limit pro sportování uvnitř zvýšil na třicet lidí.

Sledujeme další vývoj bojů mezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás v Pásmu Gazy.

V Jihoafrické republice začne soud s bývalým prezidentem Jacobem Zumou obviněným z korupce.

Od 16:00 začíná na náměstí Republiky v Praze protestní pochod za spravedlivou maturitu. Pořádají organizace Spravedlivá maturita a NE:BRZO. Trase povede přes Štefánikův most kolem Úřadu vlády až před ministerstvo školství.

V Čáslavi odhalí bustu režiséra Miloše Formana na jeho rodném domě. Součástí akce je setkání ve filmařově rodném domě, které bude přenášeno on-line.