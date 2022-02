Začíná summit EU s lídry afrických zemí. Slavii a Spartu čekají zápasy konferenční ligy

Vítr by měl v Česku v poryvech dosáhnout rychlosti 70 až 110 kilometrů v hodině a může působit škody na lesních porostech či budovách. Polevit by měl podle meteorologů po půlnoci na pátek. Kromě toho republiku zasáhnou bouřky s vydatnými srážkami, hladiny řek by mohly na severu a jihozápadu země stoupnout na nejnižší povodňový stupeň.

Z podnětu ANO je svolaná mimořádná schůze sněmovny k cenám energií a ke covidové pomoci podnikatelům. Následně by měla pokračovat řádná schůze. Na jejím programu jsou pravidelné interpelace na členy vlády a tzv. opoziční okénko.

V 8:40 je v plánu tisková konference ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) k vládní pomoci domácnostem a firmám s vysokými cenami energií. TK bude možné zhlédnout i v přímém přenosu na stránkách psp.cz nebo na facebookových stránkách MPSV, KDU-ČSL nebo Mariana Jurečky.

V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské unie s lídry afrických zemí. Český premiér Petr Fiala má během dne na programu i samostatná jednání, dopoledne jsou to schůzky s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a rakouským kancléřem Karlem Nehammerem, vpodvečer pak bude jednat s šéfkou Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou.

V Rakousku je ode dneška k návštěvě restaurace nebo hotelu vedle potvrzení o očkování či vyléčení možné předložit i negativní test na koronavirus.

Pokračuje přesun amerického vojenského konvoje na cvičení na Slovensko přes české území.

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) zveřejní statistiku o prodeji osobních automobilů v EU za leden.

Obvodní soud pro Prahu 2 projednává žalobu bývalého výkonného ředitele ŘSD Michala Haly, který po státu požaduje odškodné kvůli svému trestnímu stíhání ohledně pronájmu odpočívadel.

Fotbalisté pražské Slavie rozehrají jarní vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy. Český šampion nastoupí v úvodním duelu 2. kola v Istanbulu proti Fenerbahce a na horké půdě šestého celku turecké ligy zkusí vybojovat příznivý výsledek do domácí odvety v příštím týdnu. Utkání začne v 18:45 SEČ. V Turecku na zápasy kvůli koronaviru nemohou hostující fanoušci.

Fotbalisté Sparty se po pěti letech představí v jarní vyřazovací fázi evropských pohárů. Pražané přivítají v úvodním zápase 2. kola Evropské konferenční ligy lídra srbské nejvyšší soutěže Partizan Bělehrad. S největší pravděpodobností se duel na Letné odehraje pouze s 1000 diváky v hledišti kvůli platným omezením proti šíření koronaviru. Utkání má výkop ve 21:00.

Muzeum dekorativního umění v Paříži zahajuje vůbec první výstavu věnovanou slavné knize Malý princ, která představí originální rukopis, kresby autora Antoina de Saint-Exupéryho a fotografie.