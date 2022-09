Začínají komunální a senátní volby. V Ruskem ovládaných regionech na Ukrajině budou referenda

Začínají volby do zastupitelstev obcí a do Senátu. Voliči rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v obcích příští čtyři roky. V souběžném prvním kole senátních voleb hlasy napoví, nakolik se obmění třetina horní komory. Nejvíce křesel v obou typech voleb obhajuje ze stran KDU-ČSL. Bez ohledu na výsledek senátních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu. V Praze se do Senátu volí v obvodech Praha 6, Praha 10 a Praha 11

Prezident Miloš Zeman ve 14:00 odevzdá hlas v obecních volbách v Lánech. Premiér Petr Fiala zase odvolí ve 14:30 na ZŠ Zemědělská v Brně.

V Kongresovém centru Praha bude hlavní jednací den neformálního jednání ministrů odpovědných za ochranu spotřebitele. Tisková konference je v plánu ve 14:45.

V Tchaj-peji má být podepsána dohoda mezi Tchaj-wanem a Českou republikou o spolupráci v oblasti polovodičů a vzdělávání.

Maďarský parlament projedná návrh zákona, který by zavedl nové orgány pro boj s korupcí a tím by splnil požadavky Evropské unie a vyhnul se ztrátě prostředků z EU.

Má začít referendum o připojení Luhanské lidové republiky, Doněcké lidové republiky a částí Chersonské a Záporožské oblasti k Rusku. Proruské úřady také ve středu rozhodly o dočasném připojení některých částí Mykolajivské oblasti k Chersonské, což v nich umožní taktéž uspořádat referendum.

V Íránu se mají konat manifestace provládních kruhů v reakci na demonstrace pořádané od víkendu kvůli smrti Íránky zatčené kvůli nedodržení pravidel o nošení hidžábu.