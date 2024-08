Začne poslední část rekonstrukce Barrandovského mostu, uzavírá se silnice přes hráz Nechranické přehrady

Začne poslední část rekonstrukce Barrandovského mostu, hotová by měla být do konce roku. Dopravní omezení budou obdobná jako dosud.

Happening hnutí Milion chvilek pro demokracii před mimořádným jednáním Rady České televize kvůli ukončení pořadu 168 hodin.

Nejvyšší vietnamský představitel To Lam je druhý den na oficiální návštěvě Číny.

Uzavírá se silnice přes hráz Nechranické přehrady, kde se pracuje na opravě bezpečnostního přelivu. Silnice bude uzavřena do 1. září, a to vždy od 07:00 do 18:00.

Začíná nominační sjezd americké Demokratické strany, na kterém strana oficiálně vyšle do listopadových prezidentských voleb viceprezidentku Kamalu Harrisovou.